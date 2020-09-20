Шахраї поширюють небезпечні QR-коди: експерти розповіли, як уберегти телефон

В Україні шахраї поширюють QR-коди, при зчитуванні яких на телефон встановлюється шкідливий додаток. Така програма здатна вкрасти банківські дані, паролі до соцмереж і заблокувати телефон. Щоб уберегтися, експерти радять дотримуватися кількох правил.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, щоб не попастися на вудку шахраїв, варто:

зчитувати QR-код тільки в тому разі, якщо ви знаєте, хто його розмістив;

перевіряти перед зчитуванням, чи не наклеїли на QR код нову наклейку;

не завантажувати файли з будь-яких сайтів за кодом.

Якщо ви вже завантажили шкідливий додаток, негайно заблокуйте банківські карти і акаунти в банківських додатках, також варто відразу поміняти паролі в усі соціальні мережі і віддалено вимкнути телефон.

"Відразу вимикайте телефон, блокуйте карти і міняйте всі паролі. Потім телефон краще віднести в майстерню і попросити перевстановити все програмне забезпечення. Я б також радив звернутися до адміністрації тієї установи, де ви зчитали цей код, із проханням переглянути на камерах, якщо вони є , хто залишив аркуш паперу. Якщо на відео потрапило обличчя зловмисника, є сенс викликати поліцію і писати заяву", – розповідає юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.