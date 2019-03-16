"Середня зарплата була $180, а сьогодні — $360": Гройсман відповів Ляшко

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вказав на значне збільшення мінімальної і середньої зарплати в Україні за останні кілька років.

Про це Гройсман сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Так він відповів на заяву народного депутата Олега Ляшка про те, що влада протягом останніх 5 років не дбала про людей, передає "Укрінформ".

"Я не згоден з тим, що ви сказали, що ми кілька років нічого не робили з підвищенням соціальних стандартів. У 2016 році мінімальна заробітна плата становила в країні 53,5 долара, а сьогодні 150. Середня заробітна плата 180, а сьогодні — 360. Я кажу в доларах", — сказав Гройсман.

При цьому він додав, що для підвищення якості життя громадян необхідно ще багато працювати, аби економіка якнайшвидше розвивалася і люди відчули зміни.

112

Згідно з даними офіційної статистики, в Україні середня зарплата впала на 12%. OBOZREVATEL розбирався, чому так сталося і в яких сферах найвигідніше працювати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал