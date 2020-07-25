Що робити, щоб не стати обдуреним під час пошуку роботи: названо прийоми роботодавців

Що робити, щоб не стати обдуреним під час пошуку роботи. sobitie.com.ua

Українців попередили, як під час пошуку роботи не попастися на хитрощі нечесних роботодавців. Зокрема, здобувачам радять ніколи не платити посередникам, які пропонують вакансії.

Про це йдеться в порадах керівника категорії "Робота" компанії OLX Марії Абдулліної.

Як не попастися на хитрощі шахраїв

не погоджуватися на роботу, якщо умови виглядають підозріло або пропонують занадто вигідну угоду;

обов'язково фіксувати в письмовому вигляді домовленості щодо умов роботи, будь-то договір або листування поштою;

не погоджуватися на роботу, яка може нести ризик здоров'ю;

якщо немає 16 років, можна працювати тільки з письмової згоди батьків, тому спочатку потрібно обговорити рішення з ними;

не погоджуватися на будь-які передоплати або трудові внески на початку роботи – це заборонено законодавством;

не погоджуватися на оплату посередницьких послуг із пошуку роботи, адже відповідно до закону посередник має право отримувати винагороду тільки від роботодавця;

якщо оплату пропонують зарахувати на карту, варто бути уважним: у жодному разі не передавати пін-код, термін дії карти та CVV2-код третім особам – для переказу грошей на картку потрібен тільки її номер;

пам'ятати, що права у відносинах із роботодавцем захищені нормами закону, і якщо роботодавець їх не дотримується, слід звернутися в Державну службу з питань праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки створення шахрайських платформ, за допомогою яких пропонують провести фейкові перекази з карти на карту, поповнення мобільного телефону або плата за комуналку онлайн. Зовні такі сайти дуже складно відрізнити від справжніх.

В Україні шахраї активізувалися в мережі: вони створюють цілі фейкові сайти, торгують неіснуючими товарами в мережах, пропонують "провести перекази" або "поповнити мобільний рахунок".