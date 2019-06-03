Що буде з тарифами на електроенергію: нова реформа з 1 липня

В Україні після запуску ринку електроенергії з 1 липня 2019-го тарифи на "струм" можуть утримати завдяки спеціальним зобов'язанням, однак зростання цін не втримати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Низькі тарифи для населення компенсують високою вартістю для промислових споживачів. Така ситуація може тривати ще деякий час, однак рано чи пізно доведеться підвищувати ціни на "струм".

Причин для цього безліч: зростають зарплати працівників підприємств, дорожчають ремонтні роботи, змінюються ціни на енергоносії. Але різниця лише у тому, що зараз вартість електроенергії своєю постановою визначає регулятор, а після запуску ринку — самі постачальники.

ринок електроенергії

Щоправда, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що прем'єр Володимир Гройсман знайшов варіант, як не підвищувати ціни. "Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію — незалежно від дати введення. Вважаю, що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів і структур", — написав він у соцмережі.

Найімовірніше, йдеться про спеціальні зобов'язання (такий самий принцип працює на газовому ринку). Тобто промисловості продають струм за ринковими цінами, а населенню — за тією ціною, яку встановлює Кабмін. Щоправда, в такому разі Кабінет міністрів сам повинен компенсувати різницю між ринковими і чинними тарифами. І заплатити за це все одно доведеться з бюджету (якщо уряд не знайде інше джерело).

"Кабінет міністрів зобов'язаний визначити джерела фінансування та порядок формування спеціальних зобов'язань, які застосовуються щодо учасників ринку", — йдеться у ст. 62 закону "Про ринок електричної енергії".

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт×год), то замість 70 кВт×год на місяць можна використовувати всього 20 кВт×год. У такому випадку придбання окупиться приблизно за рік.

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