У Рябошапки знайшовся будинок у Франції: він виправдався

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що для купівлі будинку у Франції взяв кредит на 440 тисяч євро, який досі виплачує.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає "Укрінформ". Згідно з декларацією генпрокурора, житлоплоща у Франції з 2016 року належить його дружині, Олесі Бартовщук.

Чотири роки тому вона придбала будинок площею 154 квадратів, а також земельну ділянку площею 440 квадратів. Будинок і земля розташовані в містечку Ла-Ванзено, неподалік від Страсбурга.

Руслан Рябошапка купив у кредит будинок у Франції Колаж

Вартість нерухомості близько 444 тисяч євро, як вказано в декларації. Прокурор підкреслив, що вказав у документах кредитні зобов'язання.

"Нам поки не вдалося виплатити таку велику суму. Цією ситуацією маніпулюють, тому що до сих пір ми винні 400 з гаком тисяч євро за цим кредитом. Ми продовжуємо щомісяця їх виплачувати. Кредит не закритий", – заявив Рябошапка.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Руслан Рябошапка заявив, що факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може торкнутися всіх, аж до президента Володимира Зеленського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!