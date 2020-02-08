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9 лютого • оновлено в 03:09
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У Рябошапки знайшовся будинок у Франції: він виправдався

7.2т
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що для купівлі будинку у Франції взяв кредит на 440 тисяч євро, який досі виплачує.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає "Укрінформ". Згідно з декларацією генпрокурора, житлоплоща у Франції з 2016 року належить його дружині, Олесі Бартовщук.

Чотири роки тому вона придбала будинок площею 154 квадратів, а також земельну ділянку площею 440 квадратів. Будинок і земля розташовані в містечку Ла-Ванзено, неподалік від Страсбурга.

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Руслан Рябошапка купив у кредит будинок у Франції

Руслан Рябошапка купив у кредит будинок у Франції

Колаж

Вартість нерухомості близько 444 тисяч євро, як вказано в декларації. Прокурор підкреслив, що вказав у документах кредитні зобов'язання.

"Нам поки не вдалося виплатити таку велику суму. Цією ситуацією маніпулюють, тому що до сих пір ми винні 400 з гаком тисяч євро за цим кредитом. Ми продовжуємо щомісяця їх виплачувати. Кредит не закритий", – заявив Рябошапка.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Руслан Рябошапка заявив, що факти прослуховування чиновників в Україні свідчать про неконтрольовану ситуацію, яка може торкнутися всіх, аж до президента Володимира Зеленського.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
будинки політиків
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
кредит Офіс генерального прокурора України
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Коментарі
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Сорос дал в долг или Коломойша?
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bregovich mark
bregovich mark
Еще один скелет е**улся из шкафа.Новые люди говорите????Слуги нароДа???? 73%зельцфилов!!!Вас еще 73????Мерзота....
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А вот интересно, где он взял кредит? Во Франции что ли, как гражданин какого государства? А если УМУДРИЛСЯ в Украине, то какую сумму процентов он платит и насколько эта сумма выше его зарплаты? При годовой ставке 7-10% от 2300 до 3300 евро, или от от 60 000 до 90 000 грн ежемесячно! Это только проценты, а нужно выплачивать и тело кредита! Голодает, наверное, бедняга! Собаку не продает, случайно?
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