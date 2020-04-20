Росії загрожують голодні бунти через безробіття на карантині: у що виллється протест у Владикавказі

Безстрокові "канікули", на які росіян по домівках відправила влада, вже скоро загрожують Кремлю голодними бунтами і по-справжньому масовими протестами.

Про це все ширше говорять російські блогери. Зокрема, автор каналу "Аудіо статті" Павло Іванов заявив, що влада повинна змінити підходи до допомоги населенню, тому що "терпіти це неможливо" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протести у Владикавказі

"По всій країні люди задають собі питання: "А як нам жити? Сидіти по домівках, і що? Чим дітей годувати? До серпня, до жовтня або до 1 травня? А ось вже в травні будуть вимагати платити за ЖКГ, по кредитах , погрожують відібрати квартиру. А у нас грошей немає!", – заявив Іванов.

Він показав натовп розлючених мешканців Владикавказу, який у понеділок, 20 квітня, взяв у облогу будівлю місцевої влади з протестом проти самоізоляції.

"На мітинги, які зазвичай скликаються з усіх кінців Москви, і то збирається менше народу", – зазначив він.

"Глава Північної Осетії В'ячеслав Бітаров молодець – він не злякався, вийшов до людей. Це когось заспокоїло. Хоча б градус напруги спав. Але, навіть якщо зараз люди просто розійдуться по домівках, якщо через тиждень нічого не виправиться і люди не зможуть вийти на роботу, ситуація посилиться і вже так просто їх додому знову не розженуть. Будуть арешти і затримання, буде загострюватися градус з кожним днем. Ау, влада! Країні загрожують голодні бунти! Робіть що-небудь", – заявив блогер.

"Космонавти" готові розганяти протести в Росії Facebook / Olivia Olive

"Космонавти" готові розганяти протести в Росії Facebook / Olivia Olive

Іванов обурився рішенню чиновників роздавати допомогу мігрантам, які через карантин втратили роботу в РФ.

При цьому він уже відзначає, що на мітингах з'являються провокатори від влади, які намагаються дати привід поліції застосувати силу і "пов'язати" протестувальників.

Такі скарги російського "опозиціонера" висміяв блогер Ф*шик Донецький. "Так можна ж Кримський міст полизати. Чого ти скаржишся?", – прокоментував він слова Іванова в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

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