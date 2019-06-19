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"Різниця в два рази!" У Кабміні різко змінять тарифи на комуналку

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В Україні вартість опалення і гарячої води може в середньому по країні знизиться на 15-20%. Кабінет міністрів вже через тиждень ухвалить постанову, що обмежить максимальні тарифи на тепло й гарячу воду.

Про це 19 червня під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Я даю доручення Мінрегіонбуду та Мін'юсту, щоб внести на наступне засідання обмеження цін на тепло й гарячу воду, яка набуде чинності з наступного опалювального сезону", – заявив він.

Для прикладу Гройсман озвучив тарифи в декількох містах. Так, Гкал тепла в Києві коштує 1,6 тис. грн, у Чернівцях – 1,4 тис. грн, а в Кропивницькому – до 2,1 тис. грн. "Різниця в два рази!" – підкреслив прем'єр. Водночас левова частка в структурі тарифу – вартість газу. В результаті у різних містах платять за блакитне паливо приблизно одну й ту саму ціну, проте тарифи за тепло відрізняються вдвічі.

З одного боку, зазначає Гройсман, причина у витратах на транспортування, кількості споживачів, особливості котелень, однак із іншого боку – в тих містах, де місцева влада вкладала гроші в заміну труб, їхнє утеплення, модернізацію котелень, там ціни значно нижчі.

"Різниця в два рази!" У Кабміні різко змінять тарифи на комуналку

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В Україні зміняться тарифи на комуналку: скільки заплатимо

У відповідь віцепрем'єр Геннадій Зубко зазначив, що в деяких містах дійсно не вистачає коштів на тепломодернізацію. У той же час він запропонував встановити не граничний тариф, а відсоток, на який можна знизити вартість тепла. "Уже бюджетний рік почався, можливостей за півроку до опалювального сезону виділити гроші й провести модернізацію, щоб скоротити тарифи, дуже мало", – пояснив Зубко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також у травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип – платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарификомунальні послуги
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
может снизиться на 15-20%, но поднимется на 50 (миниум)
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