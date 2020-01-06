Рекордний курс долара: аналітик розповів, як правильно купувати валюту в Україні

В Україні в січні курс долара знову опустився нижче за позначку в 24 грн/$. Це рекордний за кілька років показник для початку року. Разом зі зниженням курсу зростає і попит на покупку.

Як розповів OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко, найбільше ризиків при купівлі валюти в обмінниках. Справа в тому, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, значить, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і на наступний день зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага покупки валюти в банках – безпеку. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта в готівки.

З 2019 року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього потрібно або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не потрібно буде йти в банк, правда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

Гривня стала світовим рекордсменом, зміцнившись за 2019 рік відносно до долара на 16,5%. Це знизило інфляцію, але сильно вдарило по бюджету – через те, що впали доходи від експорту.

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