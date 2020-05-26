Рада поставить крапку зі скандальною нормою про злам квартир за борги з ЖКГ

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №2458, в одній зі статей якого пропонували дозволити постачальникам комунальних послуг зламувати будинки і квартири споживачів, щоб їх від'єднати.

Правда, комітет цю норму відхилив, а вже в другому читанні її виведуть із документа, йдеться в публікації OBOZREVATEL.

Автори законопроєкту запевняють, що квартири українців зламувати за борги ніхто не зможе. Хоча така норма дійсно прописана в законопроєкті, мовляв, за порушення договору виконавець комунальної послуги може несанкціоновано потрапити в житло. Наприклад, якщо користуватися водою, але не оплачувати її, водоканал може відправити працівника, зламати двері й перекрити кран.

Борги за ЖКГ в Україні

Ця норма в документі є, але голосували його вже без неї, заявив OBOZREVATEL автор документа, нардеп від "Слуги народу" Євген Пивоваров. За словами політика, модель законопроєкту розроблялася ще минулим скликанням Ради. Його потрібно було ухвалювати, щоб навести порядок у питанні укладення договорів. Тому документ вирішили підтримати, але без норми про доступ до житла.

За процедурою апарат Верховної Ради зареєстрував законопроєкт із нормою про несанкціонований доступ до житла, але під стенограму засідання документ у першому читанні брали вже без спірної статті.

"До другого читання цього принципу не буде", – розповів Пивоваров.

Ще один із авторів законопроєкту Юрій Камельчук також підтвердив у розмові з OBOZREVATEL: документ ухвалять без скандальної правки. "Я уточнював, чи підтримується ця норма: не підтримується, якщо вона залишилася, вона повинна бути змінена або викинута взагалі. Якщо це так залишатиметься, то я відкличу свій підпис і не голосуватиму в другому читанні", – сказав Камельчук.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради також дійшло висновку: якщо нардепи дозволять несанкціонований доступ до квартир і будинків, фактично вони порушать 30 статтю Конституції України (Про недоторканність житла).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поправки в закон про житлово-комунальні послуги, якими можуть дозволити несанкціонований доступ до житла в разі заборгованості, суперечать Конституції України. Якщо постачальники комунальних послуг підуть на такий крок, власник житла має право захищати себе на підставі Кримінального кодексу, а також вимагати відшкодування збитків за пошкоджену двері і замок.

Верховна Рада заборонила на період дії карантину через коронавірус і протягом 30 днів після його скасування штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

В Україні на час карантину і протягом 30 днів після нього державні виконавці не виселятимуть людей за борги по комуналці і не будуть стягувати іпотечні заборгованості.

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