Продукти чи сигарети: мешканка Австралії влаштувала показовий експеримент

В Австралії, де сигарети дуже дорогі, за вартість однієї пачки можна придбати цілий кошик продуктів, у якому будуть фрукти, овочі, м'ясо і навіть солодощі.

Такий результат показав незвичайний експеримент, який влаштувала жителька австралійського міста Лонсестон Джуді Керрісон, повідомляє "Twizz". Єдиним застереженням в досліді було те, що як приклад жінка взяла пачку на 40 сигарет. Але, тим не менш, результат здивував.

Фраза, що сигарети в Австралії коштують "дуже дорого", це не просто слова. Пачка з 40 сигарет, яка брала участь в експерименті, коштувала 56,95 австралійських доларів. Це приблизно 930 гривень.

Ціна пачки в Австралії

Що вдалося купити за вартість пачки сигарет

972 г бананів

2 літри молока

1 кг маргарину

1 кг полуничного йогурту

1,2 кг яловичих сосисок (2 упаковки по 600 г)

500 г яловичого фаршу

500 г сиру

1 кг замороженої квасолі

1 кг замороженого горошку

1 кг моркви

2 кг картоплі

1 кг яблук

500 г соусу для пасти

500 г спагетті

1,12 кг пшеничного печива

380 г снеків

1,3 кг білого хліба (2 упаковки по 650 г).

Продукти замість сигарет

"Загальна вартість склала 56,85 австралійських доларів. Тобто навіть трохи менше пачки. Так що уявіть – одна викурена пачка в день в Австралії за вартістю те ж саме, що меню на тиждень. Тут могла б бути мораль про шкоду куріння, але її не буде. Ви і самі все бачите, адже фото говорять більше, ніж слова", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

За даними ВООЗ, нікотин вбиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів чоловік в рік, причому 1,2 мільйона з них є пасивними курцями.

В даний час більше 38 мільйонів чоловік курять електронні сигарети. У 2011 році було близько 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається менш шкідливим.

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, що не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

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