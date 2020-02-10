Продукти чи сигарети: мешканка Австралії влаштувала показовий експеримент

В Австралії, де сигарети дуже дорогі, за вартість однієї пачки можна придбати цілий кошик продуктів, у якому будуть фрукти, овочі, м'ясо і навіть солодощі.
Такий результат показав незвичайний експеримент, який влаштувала жителька австралійського міста Лонсестон Джуді Керрісон, повідомляє "Twizz". Єдиним застереженням в досліді було те, що як приклад жінка взяла пачку на 40 сигарет. Але, тим не менш, результат здивував.
Фраза, що сигарети в Австралії коштують "дуже дорого", це не просто слова. Пачка з 40 сигарет, яка брала участь в експерименті, коштувала 56,95 австралійських доларів. Це приблизно 930 гривень.
Ціна пачки в Австралії
Що вдалося купити за вартість пачки сигарет
972 г бананів
2 літри молока
1 кг маргарину
1 кг полуничного йогурту
1,2 кг яловичих сосисок (2 упаковки по 600 г)
500 г яловичого фаршу
500 г сиру
1 кг замороженої квасолі
1 кг замороженого горошку
1 кг моркви
2 кг картоплі
1 кг яблук
500 г соусу для пасти
500 г спагетті
1,12 кг пшеничного печива
380 г снеків
1,3 кг білого хліба (2 упаковки по 650 г).
Продукти замість сигарет
"Загальна вартість склала 56,85 австралійських доларів. Тобто навіть трохи менше пачки. Так що уявіть – одна викурена пачка в день в Австралії за вартістю те ж саме, що меню на тиждень. Тут могла б бути мораль про шкоду куріння, але її не буде. Ви і самі все бачите, адже фото говорять більше, ніж слова", – сказано в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
За даними ВООЗ, нікотин вбиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів чоловік в рік, причому 1,2 мільйона з них є пасивними курцями.
В даний час більше 38 мільйонів чоловік курять електронні сигарети. У 2011 році було близько 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається менш шкідливим.
У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, що не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.
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