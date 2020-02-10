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10 лютого • оновлено в 18:56
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Продукти чи сигарети: мешканка Австралії влаштувала показовий експеримент

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В Австралії, де сигарети дуже дорогі, за вартість однієї пачки можна придбати цілий кошик продуктів, у якому будуть фрукти, овочі, м'ясо і навіть солодощі.

Такий результат показав незвичайний експеримент, який влаштувала жителька австралійського міста Лонсестон Джуді Керрісон, повідомляє "Twizz". Єдиним застереженням в досліді було те, що як приклад жінка взяла пачку на 40 сигарет. Але, тим не менш, результат здивував.

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Фраза, що сигарети в Австралії коштують "дуже дорого", це не просто слова. Пачка з 40 сигарет, яка брала участь в експерименті, коштувала 56,95 австралійських доларів. Це приблизно 930 гривень.

Ціна пачки в Австралії

Ціна пачки в Австралії

Що вдалося купити за вартість пачки сигарет

  • 972 г бананів

  • 2 літри молока

  • 1 кг маргарину

  • 1 кг полуничного йогурту

  • 1,2 кг яловичих сосисок (2 упаковки по 600 г)

  • 500 г яловичого фаршу

  • 500 г сиру

  • 1 кг замороженої квасолі

  • 1 кг замороженого горошку

  • 1 кг моркви

  • 2 кг картоплі

  • 1 кг яблук

  • 500 г соусу для пасти

  • 500 г спагетті

  • 1,12 кг пшеничного печива

  • 380 г снеків

  • 1,3 кг білого хліба (2 упаковки по 650 г).

Продукти замість сигарет

Продукти замість сигарет

"Загальна вартість склала 56,85 австралійських доларів. Тобто навіть трохи менше пачки. Так що уявіть – одна викурена пачка в день в Австралії за вартістю те ж саме, що меню на тиждень. Тут могла б бути мораль про шкоду куріння, але її не буде. Ви і самі все бачите, адже фото говорять більше, ніж слова", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Ціни на продукти
Місце
Австралія
Теги
продукти цигарки їжа
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