ПриватБанк роздає дешеві кредити на свій бізнес: як і хто може їх отримати

Україна, як і весь світ, переживає важку економічну кризу, яка стала результатом затяжного карантину. Старі бізнес-моделі руйнуються, слабкі гравці йдуть з ринку, а у новачків з'являється шанс завоювати своє місце "під сонцем".

Криза – період спритних і креативних стартапів, які легко можуть обіграти визнаних метрів. І якщо у вас є бажання займатися власною справою – держава може профінансувати вас дешевим кредитом. У 2020 році є можливість отримати інвестиції за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на суму до трьох мільйонів гривень і вкласти їх у власну справу.

OBOZREVATEL і ПриватБанк публікують серію матеріалів про те, хто і на яких умовах може скористатися програмою, і навіщо вона потрібна. Цього разу ми розповімо про те, як отримати кредит на відкриття власного бізнесу.

Хочу кредит на свій бізнес. Що мені потрібно?

Є два варіанти. Перший – ви вже відкрили бізнес, і зараз вам потрібні гроші на розвиток. В такому випадку є лише три важливих умови:

Якісний бізнес-план;

Власний внесок (не менш 30% вартості проекту);

Працювати не більше 12 місяців.

Навіть якщо ви зареєстрували підприємство (відкрили ФОП або юридичну особа) раніше, але працюєте не більше року, кредит "на стартап" можна отримати.

Другий – у вас є ідея і бажання займатися бізнесом. Тоді потрібно в першу чергу скласти якісний бізнес-план, а вже потім шукати інвестиції. Ось тут можна отримати безкоштовний онлайн-курс, створити модель роботи і отримати відповіді на основні питання.

Розробивши бізнес-план, потрібно знайти як мінімум 30% від вартості проекту. Можливо, є сенс залучити партнера, використати власні заощадження.

Чому мені можуть не дати кредит?

У ПриватБанку перед тим, як видати кредит, вивчають кожного клієнта. Важливо не мати проблем з законом, непогашених боргів. В цілому ж є десятки критеріїв і формули, за якими кредитні експерти оцінюють ризики. І це не тільки перераховані вище умови. Підприємство повинно бути прибутковим, у вас мають бути фінансові можливості повертати позичене вчасно.

Крім того, кредит не дадуть, якщо ви плануєте заробляти на продажу алкоголю або тютюнових виробів, здавати нерухомість в оренду.

Якщо у банку є якісь сумніви щодо вашої платоспроможності, вам можуть запропонувати інші умови: наприклад збільшити термін кредиту (в межах п'яти років) або власний внесок. Але навіть якщо вам відмовили, не варто впадати у відчай. Після поліпшення бізнес-плану або фінансових показників з часом можна буде знову звернутися до ПриватБанку і отримати кредит.

Свій бізнес – це так складно! А я взагалі впораюся?

За допомогою сервісу Start Business Challenge можна отримати покрокову інструкцію, як оформити своє підприємство і які документи для цього знадобляться. Причому якщо мова йде про невеликий стартап — наприклад, ви хочете відкрити приватний дитячий сад або студію йоги, — можна обійтися невеликими вкладеннями.

Складаючи бізнес-план, ви вивчите попит на товари або послуги, які будете надавати, знайдете свою "фішку", дізнаєтеся, як працюють конкуренти, і навіть прорахуєте майбутній прибуток і термін окупності.

Почати можна з відповідей на кілька запитань:

Яка ідея вашого бізнесу? Будь-який підприємець задовольняє існуючі потреби. Можливо, ви вже зараз бачите, чого не вистачає вам і вашому оточенню, і навіть знаєте, як можна задовольнити цю потребу. Спостерігайте, слухайте, цікавтеся.

Хто ваш клієнт? Фінансові консультанти радять одразу позначити всіх, хто споживає послуги або купує товари, які ви виробляєте, всіх тих, кого ви в теорії можете обслужити, і тих, хто вам буде доступний після старту свого бізнесу. І тут недостатньо вивчити місткість ринку. Потрібно розуміти, чим цікавиться і де живе ваш потенційний клієнт, скільки йому років.

Як ваш клієнт про вас дізнається? Реклама в соціальних мережах, інтернеті, вигідна локація, зовнішня реклама – про все це слід подумати заздалегідь.

Як ви будете виробляти товар або послугу? Продумайте, які співробітники, обладнання, приміщення вам потрібні.

Ну і останнє, не менш важливе, – стартовий капітал. І якраз тут вам може допомогти ПриватБанк з програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

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