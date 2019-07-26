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"За України послав би на...": у Криму обурилися наслідками "русского міра"

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Мешканці анексованого Криму обурюються якістю місцевого мобільного зв'язку і свавіллям операторів-монополістів.

Про це в Twitter повідомляє блогер КРЫМский бандеровец. Він опублікував скріншоти спілкування жителів Армянська і Яни Капу (колишній Красноперекопськ), які обговорюють зміни тарифів і якість зв'язку.

"Гноблять кримчан як хочуть. То Плеймаркет через Wi-Fi не качає, то МТС один на весь Крим, то банків немає нормальних", — пише у спільноті "Чорний список Армянська-Красноперекопська" Антон Гоголів.

Йому відповідають: "За України вже послав би на... МТС і перейшов на Київстар. А тут діватися нікуди".

Також люди, які живуть близько до материкової України, пишуть, що надають перевагу зв'язку від українських операторів — він кращий і дешевший.

"Усе населення Армянська купує картки Київстар і відправляє МТС (які користуються своєю монопольною владою у регіоні) в пішу еротичну подорож", — коментує користувач Закхей Іванов.

Водночас офіційно російські оператори мобільного зв'язку (МТС, "Білайн", "Мегафон", "Tele2"), як повідомляє "Крим. Реалії", на півострові не працюють. Їхні абоненти користуються роумінгом від місцевих стільникових компаній "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Кримтелеком" і "Севтелеком".

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"Вважаю ганьбою!" У Криму поплакалися на наслідки "русского міра"

У Криму скаржаться на операторів

У Криму скаржаться на операторів

UBR.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережах кримчани висміюють туристів із Росії, які приїжджають відпочивати на анексований півострів без копійки в кишені.

А в самому Криму за останній тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України. Серед продуктів, які вилучали, були ковбаса, сало, яйця,

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
мобільний оператор
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hunt andres
hunt andres
Ни дня без Крыма) Кохлики, фаетомные боли замучали?:-)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А куда делись 5 предыдущих комментариев?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Попытка хоть как-то снизить турпоток из Украины в Крым НЕ ЗАЧТЕНА! Это всё хе- рн я!
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