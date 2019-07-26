"За України послав би на...": у Криму обурилися наслідками "русского міра"

Мешканці анексованого Криму обурюються якістю місцевого мобільного зв'язку і свавіллям операторів-монополістів.

Про це в Twitter повідомляє блогер КРЫМский бандеровец. Він опублікував скріншоти спілкування жителів Армянська і Яни Капу (колишній Красноперекопськ), які обговорюють зміни тарифів і якість зв'язку.

"Гноблять кримчан як хочуть. То Плеймаркет через Wi-Fi не качає, то МТС один на весь Крим, то банків немає нормальних", — пише у спільноті "Чорний список Армянська-Красноперекопська" Антон Гоголів.

Йому відповідають: "За України вже послав би на... МТС і перейшов на Київстар. А тут діватися нікуди".

Також люди, які живуть близько до материкової України, пишуть, що надають перевагу зв'язку від українських операторів — він кращий і дешевший.

"Усе населення Армянська купує картки Київстар і відправляє МТС (які користуються своєю монопольною владою у регіоні) в пішу еротичну подорож", — коментує користувач Закхей Іванов.

Крим. Компанія МТС повідомила кримчанам, що підвищення тарифів відбудеться не 30 липня, як повідомлялося раніше, а 12 серпня. Жителі Армянська і Яни-Капу коментують https://t.co/sFgJM8h2mb pic.twitter.com/SgxCph5YK8 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 25 липня 2019 р.

Водночас офіційно російські оператори мобільного зв'язку (МТС, "Білайн", "Мегафон", "Tele2"), як повідомляє "Крим. Реалії", на півострові не працюють. Їхні абоненти користуються роумінгом від місцевих стільникових компаній "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Кримтелеком" і "Севтелеком".

У Криму скаржаться на операторів UBR.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережах кримчани висміюють туристів із Росії, які приїжджають відпочивати на анексований півострів без копійки в кишені.

А в самому Криму за останній тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України. Серед продуктів, які вилучали, були ковбаса, сало, яйця,

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