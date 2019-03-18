Правила посилили: у кого в Україні заберуть субсидії

В Україні з 1 березня субсидії почали видавати грошима. При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість по комуналці в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо значна частина українців субсидію витратить не за призначенням, від повної монетизації можуть відмовитися. Замість цього, як раніше пропонували в уряді, всі українці на руки зможуть отримувати тільки заощаджену частину знижки, а не всю суму одразу. "Я не знаю так само, як і ви, і всі, хто тут працюють, чи сплатить людина за комунальні послуги. Рівень оплати може змінитися. Ми не знаємо, чи готові наші громадяни до отримання готівкових коштів для розрахунку", – заявив директор департаменту Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

Субсидії в Україні

Щоб убезпечити себе, Кабмін ухвалив рішення посилити чинні правила і забирати знижку при наявності як мінімум одного місяця заборгованості за комуналку. "Відповідна норма не застосовується при призначенні субсидії громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечив фінансування житлових субсидій таким громадянам у грошовій формі (зокрема готівковій)", – йдеться в постанові уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій;

Кабінет міністрів із 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили вже з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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