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Правила посилили: у кого в Україні заберуть субсидії

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В Україні з 1 березня субсидії почали видавати грошима. При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість по комуналці в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо значна частина українців субсидію витратить не за призначенням, від повної монетизації можуть відмовитися. Замість цього, як раніше пропонували в уряді, всі українці на руки зможуть отримувати тільки заощаджену частину знижки, а не всю суму одразу. "Я не знаю так само, як і ви, і всі, хто тут працюють, чи сплатить людина за комунальні послуги. Рівень оплати може змінитися. Ми не знаємо, чи готові наші громадяни до отримання готівкових коштів для розрахунку", – заявив директор департаменту Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

Субсидії в Україні

Субсидії в Україні

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Щоб убезпечити себе, Кабмін ухвалив рішення посилити чинні правила і забирати знижку при наявності як мінімум одного місяця заборгованості за комуналку. "Відповідна норма не застосовується при призначенні субсидії громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечив фінансування житлових субсидій таким громадянам у грошовій формі (зокрема готівковій)", – йдеться в постанові уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послуги
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