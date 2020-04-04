У Криму перестали повертати гроші за квитки на потяг до Росії

В анексованому Криму триває рух поїздів по Керченському мосту в Росію – незважаючи на епідемію коронавірусу. При цьому "влада" вже відмовляються повертатися гроші тим, хто хоче здати квитки.

Про це OBOZREVATEL стало відомо зі скарг кримчан в спільноті поїзда "Таврія" в соцмережах. Їх обурює, що перевізник продовжує рекламувати рейси, співставні за ціною з квитком на літак, але нишком роздає накази не приймати квитки назад.

Нагадаємо, в поїзді Москва-Сімферополь ціна квитка в купе – 3679 рублів (1533 грн), люкс – 11533 руб (4805 грн). На поїзд з Санкт-Петербурга до Сімферополя ціна квитка на плацкарт 4090 руб. (1704 грн), купе – 4594 руб. (1914 грн).

Поїзд через Керченський міст

"Купив квиток Сімферополь-Москва на станції Сім колодязів, смт. Леніно, Крим. Купив ще 13 березня. 30 березня пішов здавати – на станції не приймають. Вивісили табличку, касир каже: "Указ керівництва квитки назад не приймати". Що ж ви творите? Дзвонив вам на гарячу лінію і тиша", – обурився Олександр Іринов.

Він додав: "Касир сказала, що не я один так потрапив".

Його скарга не залишилася непоміченою. Правда, на неї відреагував явний "бот" Вадим Володимирович, який став перекладати провину на самого пасажира і запитувати, чому він не поскаржився "депутатці Держдуми РФ" Наталі Поклонській, "голові Криму" Аксьонову або відразу президенту РФ Володимиру Путіну.

Кримчанам не повертають гроші за квитки на поїзд

Кримчанам не повертають гроші за квитки на поїзд

На цю скаргу, до речі, звернули увагу блогери. "Дуже закритий Крим. Прямо на замок", – висміяла в Twitter "карантин по-путінськи" блогер Роксолана Крим.

"Ну хоч грошей не віддають. Дрібниця, а приємно", – додала вона.

Ну хоч грошей не віддають

Дрібниця, а приємно pic.twitter.com/RLd6wyYrB7 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) April 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму кількість хворих коронавірусів продовжує зростати. При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився на "заповідник пенсіонерів".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся