Половина українців не виконає нові вимоги для пенсії: як докупити стаж

В Україні приблизно 45% тих, хто працює, до 2027-го не зможуть виконати вимогу за стажем і змушені будуть працювати до 63 або 65 років або ж докупляти стаж. Закон передбачає два варіанти купівлі.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, можна або докупити стаж, або добровільно робити внески до Пенсійного фонду ще до досягнення пенсійного віку.

У першому випадку пенсійний фонд продає стаж українцям, розраховуючи вартість місяця за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату й помножити на два, що на сьогодні дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу вам обійдеться в 24,9 тис. грн.

Пенсії в Україні

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік уже близько, а стажу не вистачає, то другий варіант для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію. Наприклад, якщо ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. Нині це 1 039 грн у місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить до 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. До того ж у найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься за рахунок працездатних. За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже удвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.