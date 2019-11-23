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23 листопада • оновлено в 11:10
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Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

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Главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамія викрили у створенні ланцюжка фейкових компаній для відмивання коштів у США.

Викривальна інформація з'явилася в телеграм-каналі "Темний лицар", який пов'язують з одіозними мажоритарниками СН Олександром Дубинським або Максимом Бужанським. За даними автора, ланцюжок незаконної діяльності Арахамії тягнеться ще з 2002 року.

"У 2002 році у США чоловік на прізвище David Braun засновує компанію Artvertex, яка продає шаблони сайтів", – сказано у повідомленні.

Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

leadferret.com

Автор телеграм-каналу називає компанію "кидальною" і наводить докази – у неї лише одна зірка рейтингу, що є найгіршою оцінкою.

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Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

bbb.org

Також у відгуках клієнти погрожують, що поскаржаться в прокуратуру на обман, що призводить до подальшого продажу компанії.

"І тільки потім офшор з британських Віргінських островів Callaway Alliance, Inc починає заправляти сайтом templatemonster.com, замість проданого artvertex. З 2014 року вже не David Braun, а відомий нам David Arakhamia засновує контору JETIMPEX INC з директором фунтом і собою-президентом. При цьому невідомий чоловік (реєстр закритий) в Британії створює Jetimpex, LP (через яку йдуть всі платежі на TemplateMonster)" – відзначається в телеграм-каналі.

Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

search.sunbiz.org

Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

search.sunbiz.org

Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

search.sunbiz.org

Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

search.sunbiz.org

Податки платив? Арахамію викрили в зухвалій схемі кидалова

search.sunbiz.org

У зв'язку з цим, автор телеграм-каналу ставить Арахамії три питання:

  • Чи платив податки з діяльності компаній Jetimpex, Inc, Artvertex, Inc., Jetimpex, LP і Callaway Alliance, Inc Давид Браун-Арахамія в Україні?

  • Чи проводилися перевірки його підприємств прокуратурою штату в США?

  • З якою метою поміняв прізвище?

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамію звинуватили у подвійному громадянстві.

Відразу кілька телеграм-каналів розповсюдили інформацію, що народний депутат нібито володіє паспортом громадянина США. Першим з них був канал "Темний лицар".

При цьому у Арахамії в кінці жовтня виник "корупційний" конфлікт з Дубінським, який вийшов в публічну площину. Обидва нардепа після низки взаємних звинувачень пройшли детектор брехні, однак успішно.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Давид Арахамія
Теги
податки Партія Слуга народу
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