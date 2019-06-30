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Платити можна в два рази менше: в Україні зберегли "нічний" тариф

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В Україні "нічний" тариф на електроенергію буде діяти і після запуску ринку електроенергії з 1 липня. Встановивши двозонний лічильник, витрати на "ток" можна знизити.

Двозонний лічильник обійдеться приблизно в 1,5-2,5 тис. грн. Щоб він повністю окупився приблизно за півтора року, досить споживати по "нічним тарифом" 100 кВт * год електроенергії на місяць.

Що дає двозонний лічильник:

  • З 23 до 7 ранку електроенергія буде вважатися за тарифом в два рази нижче звичайного;

Кому варто встановлювати:

  • Якщо обсяг споживання перевищує 300 кВт * год;

Платити можна в два рази менше: в Україні зберегли "нічний" тариф

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Наприклад, такий лічильник дозволить економити українцям з електричними бойлерами. Якщо бойлером потужністю 2 кВт і об'ємом 80 літрів підігріти кубометр води, знадобиться приблизно 2 години і 50 кВт × год електроенергії. З урахуванням вартості холодної води і електроенергії, такий обсяг обійдеться приблизно в 65-66 грн. Якщо ж встановити двозонний лічильник і підігрівати воду після 23:00, заплатити доведеться всього лише близько 42 грн.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт × год), то замість 70 кВт × год на місяць можна використовувати всього 20 кВт × год. В такому випадку покупка окупиться приблизно за рік.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А если завтра, или через месяц, примут закон о запрете двухзонного счетчика? Поскольку поставщикам услуги они не выгодны. И что тогда???
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Dell Alex
Dell Alex
"Двухзонный счетчик обойдется примерно в 1,5-2,5 тыс. грн." Обозовцы, вы их золотыми покупаете? Что такая цена?
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Хто малює такі "поради", може дипломований інженер - енергетик, або хоч досвідчений електрик із високою групою допуску? А не забув у розрахунок окупності внести вартість багатозонного лічильника, плату за дозволи і вартість стоптаного взуття. До речі не забув про мінливу вдачу наших регулюючих органів? Підприємствам також дозволяли багатозонний облік - обізнаний чим закінчилось?
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Dell Alex
Dell Alex
Udmurt Anti, Ну, мне он вкуруговую обощелся (с поверкой и установкой) в 1400 грн )). Никаких дозволів не треба. Просту купил, онес на поверку, тут же заплатил, через 2 дня они сами приехали и поставили. И многие из соседей поступили так же. Один ты все надеешься на то, что все будет сложно, плохо и дорого )))
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