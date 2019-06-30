Платити можна в два рази менше: в Україні зберегли "нічний" тариф

В Україні "нічний" тариф на електроенергію буде діяти і після запуску ринку електроенергії з 1 липня. Встановивши двозонний лічильник, витрати на "ток" можна знизити.

Двозонний лічильник обійдеться приблизно в 1,5-2,5 тис. грн. Щоб він повністю окупився приблизно за півтора року, досить споживати по "нічним тарифом" 100 кВт * год електроенергії на місяць.

Що дає двозонний лічильник:

З 23 до 7 ранку електроенергія буде вважатися за тарифом в два рази нижче звичайного;

Кому варто встановлювати:

Якщо обсяг споживання перевищує 300 кВт * год;

Наприклад, такий лічильник дозволить економити українцям з електричними бойлерами. Якщо бойлером потужністю 2 кВт і об'ємом 80 літрів підігріти кубометр води, знадобиться приблизно 2 години і 50 кВт × год електроенергії. З урахуванням вартості холодної води і електроенергії, такий обсяг обійдеться приблизно в 65-66 грн. Якщо ж встановити двозонний лічильник і підігрівати воду після 23:00, заплатити доведеться всього лише близько 42 грн.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт × год), то замість 70 кВт × год на місяць можна використовувати всього 20 кВт × год. В такому випадку покупка окупиться приблизно за рік.

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