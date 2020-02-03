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3 лютого • оновлено в 19:13
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Півмільйона на місяць: названі зарплати членів наглядових рад держбанків

1.1т
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Члени наглядової ради державних банків отримують в місяць від 200 до 500 тисяч гривень.

Як передає НВ, на першому місці за рівнем винагороди йде ПриватБанк, який забезпечує 50% всього прибутку банківської системи.

Так, член НР Юлія Мецгер (подруга Олена Кравець з 95 кварталу) за шість місяців роботи отримала понад 3,4 млн грн. Приблизно такі ж суми дісталися Роману Сульжику і Ользі Томаш.

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Член наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова, яку призначили 8 липня 2019 року, за півроку отримала 1,69 млн грн. Цікаво, що вона під час президентської кампанії була представлена як експерт з банківського ринку в команді Володимира Зеленського.

Якщо брати до уваги можливі надбавки, то щомісячна "зарплата" членів НР Укрексімбанку може перевищувати 300 тис. грн. А ось Ощадбанк і Укргазбанк платять значно менше.

Скільки платять членам наглядової ради в держбанках

Скільки платять членам наглядової ради в держбанках

НВ

Як писав OBOZREVATEL , українські топ-чиновники отримують більше, ніж Меркель і Трамп.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Теги
"Ощадбанк" Укргазбанк ПриватБанк
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