Пенсійна революція: коли і як в Україні можуть ввести 13-ту пенсію

Українці з мінімальними пенсіями і повним стажем у 2019-му вперше отримали разову надбавку в розмірі 2,4 тис. грн (суму розділили на дві виплати в березні і квітні). В майбутньому така виплата може стати регулярною.

Так, частина українців, виконавши умову за стажем, через низькі зарплати отримує мінімальну пенсію. Більше того, перерахунок пенсій також їх не торкнеться, підвищують розрахункову пенсію і вона все одно залишається на рівні близько мінімальної. Наразі влада, зокрема, розглядає можливість ввести для таких українців щорічну 13-у пенсію, про це в інтерв'ю каналу "Україна" заявив президент Петро Порошенко.

Рішення про введення 13-ї пенсії повинні ухвалити в Кабміні, чиновники мають розрахувати таку можливість, а після через парламент провести зміни в діючий закон. При цьому, щоб ввести таку новацію, необхідно забезпечити фінансову можливість. А для цього повинні рости зарплати і зменшуватися рівень тіньових заробітків.

Відзначимо, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, в цьому році надбавка в 2,4 тис. розрахована на основі рівня зростання цін у 2014 і 2015 роках. Тоді ціни росли, а осучаснення пенсій заморозили. "У 2014 і в 2015 роках інфляція склала 61%. Але пенсії не підвищували. Ми взяли їх пенсію – 1 497 грн, помножили на рівень інфляції й отримали 2410 грн. Цю суму розбили на два місяці – 1205 грн в березні і 1205 квітня. Розділили на два місяці за рекомендацією Нацбанку, щоб не створювати додаткове навантаження на гривню", – зазначає міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019-му виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перахували пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця сума становила 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го - 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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