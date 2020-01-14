Пенсійна катастрофа: половина українців залишиться без виплат, а ті, хто працює, втратять право на допомогу

В Україні левова частка тих, хто працює, залишиться без пенсій. Щороку середній стаж 60-річних скорочується, а вимоги до нього зростають. В результаті далеко не всі українці зможуть отримати виплату вчасно – їм доведеться працювати до 63 і 65 років.

Детальніше про те, чому люди, що мають роботу, ризикують залишитися без виплат і які вимоги треба виконати для того, щоб вийти на пенсію – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Рухаємося у прірву: українці ризикують залишитися без пенсій

Через вісім років в Україні лише половина 60-річних зможе вийти на пенсію. Решті, підрахували у Мінсоці, доведеться працювати до 63 і 65 років. Такі прогнози найперше стосуються тих, кому зараз близько 30-40 років і хто все ще не поспішає заробляти стаж. Якщо після 50 виправити ситуацію вже не вийде, то в 30 ще є шанси подбати про майбутнє.

Головні цифри:

45% українців, які досягли 60-річчя, через вісім років будуть змушені працювати до 63 і 65 років;

Україна входить у топ-15 країн із найгіршою демографічною ситуацією;

без реформ в охороні здоров'я, створення високооплачуваних легальних робочих місць і скорочення смертності, вже у 2050-му населення скоротиться на 28%;

Кілька років роботи без оформлення можуть позбавити права на пенсію.

Головна проблема – українці працюють неофіційно, трудяться "фрілансерами", їздять на сезонні заробітки і мало турбуються про своє майбутнє. Вже зараз така ситуація призвела до величезного дефіциту у Пенсійному фонді. Зібраних внесків із тих, хто працює, недостатньо.

Ситуація зі стажем в Україні погіршується щороку, констатує вчена, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. Перекіс відбувся ще у 80-х, з того часу стаж 60-річних українців поступово скорочується.

А з 2004-го, коли ввели нові правила (зокрема перестали зараховувати до стажу навчання після школи), ситуація загострилася ще більше. "Змінилася структура зайнятості. Можна стверджувати, що стаж тих, хто виходить на пенсію, скорочуватиметься щороку. Тут ціла сукупність факторів – з 2004-го почали враховувати тільки той стаж, за який роботодавці платили внески. Також держава вирішила не платити за студентів. А якщо з магістратурою навчання у вищому навчальному закладі може займати 5-6 років, заробити на пенсію стає ще складніше", – розповідає вчений.

Пенсії в Україні

Погіршується і загальна демографічна ситуація. Україна входить у топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, йдеться в даних ООН. Такими темпами вже у 2050-му населення скоротиться на 28%, при цьому кожен третій буде старший за 60 років. Жодна пенсійна система такий розклад не витримає – ті, хто працює, просто не зможуть утримувати таку армію пенсіонерів.

Як заробити на пенсію

Вимоги щодо стажу зростають щороку. Якщо зараз треба мати щонайменше 27 років стажу, вже через вісім років "норма" складе 35 років. Детальніше з вимогами можна ознайомитися за допомогою інфографіки OBOZREVATEL.

Як отримати пенсію в 60 років:

працювати офіційно щонайменше 35 років;

отримувати "білу" зарплату.

Коли і кому вигідно купувати стаж

Відсутні місяці можна купити у податковій. У 2020-му один рік "коштує" 24,9 тис. грн. Купувати стаж вигідно тільки тим, хто заробив на пенсію, вищу за 2 тис. грн. Якщо, наприклад, не вистачає п'яти років, доведеться заплатити відразу 124,6 тис. грн.

Як рахується вартість року:

Мінімальна зарплата × 22% × 2

Є ще один варіант – добровільно платити ЄСВ щомісяця ще до того, як виповнилося 60 років. Тоді розмір платежу складе 22% мінімальної зарплати, тобто всього 1039 грн. Найпростіша порада: якщо ви знаєте, що вам не вистачить стажу, і все ще працюєте неофіційно, наполягайте на оформленні або шукайте легальну роботу.

Зазирнула до трудової, виявилося, пів життя неофіційно працювала

Як засвідчує практика, чим старші українці, тим більше вони думають про пенсію. Це саме продемонструвало і опитування OBOZREVATEL. Наприклад, киянка з 30-річним стажем Марина розповідає: до своєї трудової книжки зазирнула тільки нещодавно. І виявилося, що половину життя працювала неофіційно. А тепер, щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно, доведеться докуповувати стаж.

"Звісно, думаю, особливо після пенсійної реформи. Зазирнула в трудову і зрозуміла, що половину життя працювала неофіційно і на старості років можу залишитися з дулею в кишені. Тому тепер звертаю увагу на офіційне працевлаштування", – розповідає жінка.

Водночас 23-річний Віталій впевнений: розраховувати на пенсію не варто. Мовляв, до того часу все ще зміниться.

"Про пенсію поки не думаю, оскільки до неї далеко. Якщо чесно, глибоко переконаний, що на пенсійні виплати не потрібно сподіватися, бо ніколи не знаєш, що буде через 5,10, 20 років. На жаль, в нашій країні розраховувати на державу не варто, пенсія несумірна. І користі від того, що вона стане більшою на 200 гривень, просто немає", – впевнений молодик.

Pixabay

Ровесниця Віталія Валентина почала хвилюватися про те, чи працює вона офіційно, тільки після вивчення пенсійної реформи. Навіть кілька років роботи неофіційно може позбавити права на пенсію в 60 років.

"Я почала працювати ще з 18 років. Але то за трудовим договором, то на мінімалку і я якось про це раніше не думала. А зараз я оформлена на повну ставку і почуваюся спокійніше. На жаль, знайти зараз хорошого і сумлінного роботодавця важко, оскільки ніхто не хоче платити податки. Але від цього потерпає працівник", – розповідає дівчина.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал