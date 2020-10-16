Пенсії та доплати в Україні перерахують через кілька місяців: як і кому

Українцям у грудні перерахують розміри мінімальної і максимальної пенсії (підвищення становитиме 57 і 570 грн відповідно), а також незначно підвищать доплати за стаж понад норму.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зокрема, з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію підвищать із 1712 до 1769 грн, а максимальну – із 17 120 до 17 690 грн. Крім того, якщо зараз прибавка за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через кілька місяців вона збільшиться до 17,6 грн.

Варто зазначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують щонайменше 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак завдяки зростанню доплати їхні виплати можуть незначно збільшитися.

Зазначимо, що у 2020 році Рада ухвалила два закони, згідно з якими люди, які старші за 80 років, додатково отримали не тільки доплату в 1 тис. грн, яка була надана одноразово майже 5 млн пенсіонерів, а й доплату в розмірі 500 грн на місяць до пенсії довічно.

До речі, максимальну пенсію може отримати українець із 35 роками стажу і "білою" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

Українці можуть вплинути лише на два показники під час підрахунку пенсій — стаж і розмір зарплати. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Для початку – працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щороку. У результаті ті, кому залишилося до пенсії більш ніж 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, муситимуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вищою є "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто замислитися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: