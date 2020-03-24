Падіння нафти обвалить ціни на комуналку в Україні: як зміняться тарифи

Вартість газу на відкритому ринку через падіння цін на нафту з урахуванням ПДВ з лютого по березень впав на 28%. Тариф для населення знизили на 14% до 3.4 грн за куб. В результаті з часом на 10% можуть подешевшати опалення і гаряча вода.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Обвал цін на нафту позитивно позначиться на всіх країнах, які імпортують нафту. Для України це означає, що знизяться ціни на газ, бензин і паливо. НБУ оцінив ефект від такого падіння в $ 6 млрд економії. Але з іншого боку – сировинний ринок пов'язаний. Дешевшає нафта – падають ціни на метал, руду, зерно. Тобто ми будемо менше заробляти на власному експорті.

"Для України це звичайно позитив, оскільки ми є нетто імпортером. Тому зниження цін на нафту позначиться зниженням цін на бензин, газ і паливо. Також очікуємо зниження вартості комунальних тарифів", – розповідає аналітик Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні будуть безперебійно платити субсидії під час карантину через коронавируса. Також Кабмін збирається нарахувати компенсацію витрат на послуги ЖКГ тим, хто змушений перебувати вдома.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!