Новий курс долара в Україні: в НБУ назвали ціни на валюту

В Україні курс долара 26 червня в банківських установах становив 26,04 грн/$, водночас довідкова вартість НБУ – 26,19 грн/$.

Про це йдеться в опублікованих показниках валютного ринку від Нацбанку. Варто зазначити, що з 25 червня вартість валюти практично не змінилася. Довідковий курс євро становить 29,82 грн, а в банківських установах європейська валюта продається за 29,47 грн.

Курс долара в Україні Обозреватель

До 30 червня курс у банках може досягти 25,8-26,1 грн/$, такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Цього тижня ми очікуємо зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень у межах 26,0 грн, а готівковий долар у банках – приблизно 25,8/26,1 грн", – прогнозує експерт.

З 17 червня довідковий курс Нацбанку знизився з 26,42 до 26,19 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися із 26,42/26,46 до 26,19/26,21 (-0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,26/26,51 до 26,05/26,31 (-0,8%/- 0,7%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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