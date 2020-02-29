Новий курс долара, перерахунок пенсій і тарифів на газ: що чекає українців у березні

В Україні перший місяць весни може запам'ятатися подорожчанням долара, відносно низькими цінами на газ і жорсткістю правил в'їзду на територію Росії. Крім того, в березні, згідно з ухваленим ще минулою владою законом, повинні перерахувати пенсії.

Детальніше про те, що чекає українців у наступному місяці, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Обіцяють рекордно дешевий газ

"І ціна на газ: я навіть запевняю в тому, що і лютий, і березень, і літо – це будуть рекордно менші ціни. Адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу", – заявив у ефірі одного з телеканалів міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Поки "Нафтогаз" іще не підрахував цінову пропозицію для населення на березень, але вже оголосив ціни для промислових споживачів. І вони виявилися на 12-15% нижчими за лютневі, залежно від умов поставки.

Нафтогаз пропонує газ за ціною 3 981,00 – 4 606,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, в березні ціни знизяться на 12%-15% залежно від умов поставки.

Перерахують пенсії

"Осучаснення" пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вищим буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка вираховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) × співвідношення власної зарплати до середньої по країні × стаж у роках × 1%:

Річ у тім, що перший показник щороку старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери щороку стають біднішими, а "нові", які з таким самим рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Щоб виправити ситуацію, ще минула влада вирішила щороку рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт рахується як сума 50% інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

В середньому це від 8 до 12%.

Для прикладу, у 2019-му під час такого самого перерахунку 8,1 млн пенсіонерів отримали надбавку – в середньому 255 грн. Кожну пенсію підвищили індивідуально. Так, від 100 до 400 грн отримали 2,5 млн осіб, від 400 до 700 грн – понад 1,5 млн, від 700 до 1000 грн – 500 тис. громадян. Ще 2 млн 100 тис. пенсіонерів, що мають великий трудовий стаж і пенсію нижче за 1700 гривень, отримали разові виплати у розмірі 2410 грн.

Курс долара може наблизиться до нової психологічної позначки

"Березень, найімовірніше, долар проведе в діапазоні 24-25 грн, причому тяжітиме до середини цього коридору", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми не очікуємо помітної зміни курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4-24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2-24,4 грн. В більш довгостроковій перспективі курс так само ще не визначився з напрямом", – пояснює експерт.

Незначна і різноспрямована зміна курсів свідчить про те, що валюта знайшла свою рівновагу поблизу поточних рівнів. Характерно, що ця стабільність гривні демонструється тоді, коли більшість валют розвинених країн щодо долара падають. Так, євро опустився стосовно долара до рівнів весни 2017 року. А австралійський долар взагалі впав до 11-річних мінімумів.

Нові правила перетину кордону з РФ

"З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ", – - написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі у середу.

За його словами, таким чином зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина, а для перевірки даних особи відомості з закордонних паспортів будуть зчитуватися спеціальними приладами.

"При в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами, і свідоцтвами про народження", – додав прем'єр.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!