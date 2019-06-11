Новий курс долара, перерахунок пенсій і податків: що чекає на українців у липні

Українців у липні очікує зниження курсу долара, перерахунок пенсій, штрафів і деяких податків. Крім того, до другого місяця літа набудуть чинності нові акцизи на сигарети, що призведе до подорожчання пачки приблизно на 2 грн.

OBOZREVATEL з'ясував, як може змінитися життя українців у липні.

Нові тарифи на газ

В Україні тариф на газ для населення у липні має скоротитися із близько 8 до 7,7 грн за кубометр. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. При цьому формулу розрахунку тарифу кардинально змінили.

За словами прем'єра Володимира Гройсмана, наявна ціна доходить до 8,8 грн. Як визначатимуть тариф: мінімальна ціна на газ + ПДВ + витрати на транспортування і розподіл; Мінімальну ціну визначатимуть, порівнюючи чотири різні цифри: вартість на Українській енергетичній біржі, середню митну вартість імпортованого газу, комерційний тариф "Нафтогазу" і ціну, пораховану за старими правилами.

Наприклад, якщо найдешевший газ — на біржі в Україні, то "Нафтогаз" зобов'язаний формувати свій тариф, виходячи з їхньої ціни. Якби НАК уже керувався цими правилами, тариф для населення, вважають у Кабміні, склав би 7,81 грн/куб.

Нові тарифи на газ в Україні pixabay.com

У самому "Нафтогазі" з такими розрахунками не погоджуються. Там запевняють, що, наприклад, у липні українці і так платитимуть 7,6-8,2 грн/куб. "Насправді, ми вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку. Тому залежно від тарифу облгазів кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складе від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", — йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Новий прожитковий мінімум: податки, штрафи та аліменти

З 1 липня загальний показник прожиткового мінімуму в Україні зросте з 1853 до 1963 грн.

Податки. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", — йдеться у ст. 293 Податкового кодексу. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатного населення становить 1 853 грн, а ставка — 185,3 грн. Після першого липня прожитковий мінімум становитиме 1963 грн, а ставка — 196,3 грн.

Від прожиткового мінімуму також залежить і розмір податкової соціальної пільги. Згідно із законом, українець, який одержує не більше прожиткового мінімуму для працездатного населення, має право платити тільки частину податків. Так, дохід, з якого сплачується внесок, зменшується як мінімум на 50% прожиткового мінімуму.

Штрафи. Українці, які приховали від податкової трансферне ціноутворення (збут товарів або послуг взаємозалежними особами по внутрішньофірмовим, відмінним від ринкових, цінами) ризикують заплатити штраф в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатного. Наразі це понад 459 тис. грн. Після підвищення індексації пропорційно зростуть і штрафи. Щоправда, варто зазначити, що розмір штрафів рахують виходять з розміру ПМ станом на початок року, тому суми збільшаться із запізненням майже на півроку.

Ринок електроенергії pixabay

Аліменти і виплати військовослужбовцям. Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію (вона становить два ПМ) і мінімальний розмір аліментів. Як пояснює юрист Діна Дрижакова, розмір аліментів визначає суд, він залежить від багатьох факторів (матеріальне становище іншого з батьків, розмір заробітної плати того, хто платитиме аліменти тощо), законом визначено лише мінімальні розміри аліментів: не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.

Пенсії перерахують

Українці з мінімальними виплатами — до 67 грн. Згідно з даними Пенсійного фонду, в квітні 2019 го менше 1564 грн отримували близько 17% українців на заслуженому відпочинку, а це близько 2 млн осіб. Всі вони можуть розраховувати на надбавку.

Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок — 30, для чоловіків — 35 років), вони мають право і на надбавку у розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка із 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку у розмірі 149,7 грн, то після першого липня — 156,4 грн.

Пенсії перерахують pixabay

Українці із максимальними пенсіями — до 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більш ніж 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після — 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді тощо.

Ще один шанс отримувати максимальну пенсію — мати білу високу заробітну плату. Наприклад, при стажі у 35 років заробляти потрібно наразі приблизно у 8 разів більше за середній заробіток, з якого сплачується внесок до Пенсійного фонду. Це близько 64 тис. грн. Тобто при білій зарплаті у 64 тис. грн, до липня можна претендувати на пенсію у розмірі 14,9 тис. грн, а після — 15,6 тис. грн.

Сигарети подорожчають на кілька гривень

В Україні з 1 липня підвищать на 9% акцизи на сигарети. Після цього виростуть і роздрібні ціни на тютюнові вироби. В середньому пачка може подорожчати на 2,2 грн. Щоправда, варто враховувати, що поки продавці не вичерпають запаси вже куплених сигарет, ціни не мінятимуться. Між введенням нових акцизів і подорожчанням тютюнових виробів на прилавках може пройти кілька тижнів.

В Україні сигарети дорожчають найперше через підвищення акцизу. У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці ж досі можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

В результаті щороку акциз підвищують на 20%. А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це відіб'ється на ціні, варто найперше розібратися, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники мали віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте у середньому частка акцизу має складати близько 60% від загальної вартості пачки. Більше того, у Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорцій.

Отже, у минулому році, з огляду на зазначену залежність, мінімальна ціна на пачку сигарет мала складати 19,1 грн. У січні акциз підвищили до 693,5 грн (13,8 грн з пачки), а з 1 липня збільшать до 756 грн, або до 15,12 грн за пачку.

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Таким чином мінімальна ціна наразі має становити близько 23 грн, а з 1 липня — 25,2 грн. Щоправда, варто враховувати, що поки чіткої вимоги до частки акцизу в загальній вартості немає. Тому в Україні можна знайти сигарети і дешевше за 20 грн. Наприклад, найдешевшу пачку "Києва" можна купити за 19,9 грн.

В середньому ж, з огляду на зростання акцизу, українці будуть з 1 липня платити на 2,2 грн більше. А якщо порівнювати з минулим роком, то різниця буде вже близько 6,1 грн! Згодом акциз має скласти 90 євро за пачку. А це означає, що у 2024-му курці за кожну пачку мають заплатити близько 91 грн. Щоправда, також варто враховувати, що через п'ять років курс євро збільшиться, тому і ціна складе як мінімум більш ніж 100 грн.

Курс долара перейде до плавного зростання

Аналітик Володимир Мазуренко вважає — в середині липня тенденція до зміцнення курсу гривні може остаточно себе вичерпати. Поступово валюта закріпиться біля позначок у 27 грн/$. При цьому до вересня курс може підійти до нового діапазону.

"Зазвичай літо — період зміцнення національної валюти. Бачимо, що в минулому році і в цьому частково тенденція трохи змістилася. Тобто якщо раніше стабільно влітку росла гривня, то зараз вона зростає до літа, а далі вже починається період плавучої девальвації. У цьому році додався політичний фактор. Інвестори не хочуть вкладати гроші в країну, в якій проходить політичний процес. Будуть чекати", — зазначає Мазуренко.

За словами експерта, труднощі у національної валюти можуть виникнути в тому разі, якщо не з'являться позитивні новини від МВФ. При цьому джерела OBOZREVATEL зазначають: переговори з Фондом тривають і цілком можливо, що черговий транш країна отримає ще до призначення нового уряду.

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