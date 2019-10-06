Нові субсидії з жовтня: що робити тим, у кого забрали допомогу

В Україні субсидії можуть забрати за борг у 340 грн. А тим, хто не отримав допомогу, пропонують три можливих варіанти.

Про це повідомляє видання "Апостроф". Якщо борг дуже великий, звернутися до підприємства, що надає послуги, з проханням про реструктуризацію боргу; якщо борг невеликий – закрити його і звернутися за субсидією.

Крім того, можливо окреме рішення спецкомісії при місцевих органах влади, яка має право призначити субсидію боржника в разі гострої необхідності. Однак для цього доведеться надати комісії документи, що підтверджують важкий фінансовий стан.

Майте на увазі, що для відмови від надання субсидій досить боргу в 340 грн! У Мінсоцполітики кажуть, що соціальні інспектори працюють ще з 2001 року і діють за законом. Квартирні перевірки можливі, але вкрай рідкісні.

Відзначимо, з 1 жовтня запущений новий механізм виплати пільг на оплату ЖКП. Суми пільг будуть розраховані з урахуванням того, яка знижка покладена пільговику за законом, а також з урахуванням цін і тарифів на комунальні послуги, і нормативів споживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019 го всім субсидіантам повинні перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Правда, допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі. Зокрема, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

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