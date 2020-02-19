"Ні в чому собі не відмовляйте!" В Україні виплати військовим скоротили в 12 разів

Міністерство оборони України визначило новий розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань.

Так, згідно з наказом "Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік" від 18 лютого, виплата зменшилася майже в 12 разів. Раніше максимальний розмір допомоги дорівнював місячному грошовому забезпеченню, тепер він дорівнює лише окладу за військове звання.

Наприклад, до 2020 року лейтенант в Десантно-штурмових військах України отримував близько 15 500 гривень матеріальної допомоги. Згідно з новим наказом, йому будуть виплачувати 1 345 гривень в рік. Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-радник президента України, волонтер Юрій Бірюков.

Виплати військовим Прямий

"При "баригах" використовувався підпункт 3 пункту 5 Постанови 704 від 30/08/2017 - матеріальна допомога в розмірі місячного грошового утримання. Було: лейтенант в ДШВ - близько 15 500 гривень, ось стільки і річна матдопомога. Нинішній Наказ МО визначає матдопомогу в розмірі одного окладу за військове звання. Стало: лейтенант - 1 345 гривень. І ні в чому собі не відмовляйте", – зазначив Бірюков.

Наказ Міністерства оборони ukrmilitary.com

Наказ Міністерства оборони ukrmilitary.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство оборони України планує за 5 років вирішити питання з виділенням квартир для військовослужбовців. А в майбутньому їм планують окремо давати гроші на покупку житла.

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