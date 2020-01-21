"Нема в моєму гаманці": Кулеба озвучив свою зарплату

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба "чистими" заробляє близько 50 тисяч гривень на місяць.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, відповідаючи на питання про те, чи дійсно він отримав 87 тисяч гривень зарплати за грудень.

"Ні, я не отримував таких грошей за жоден місяць роботи в уряді. Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір, це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую близько 50-52 тисяч гривень. Я був би щасливий отримати ту суму, яку назвали в ЗМІ. Але ні, її в моєму гаманці немає", – стверджує він.

Також він висловився про "справедливу" зарплату для міністрів, однак не назвав конкретну суму.

"Це та сума, яка дозволяє мені спокійно забезпечувати свою сім'ю і гідно винагороджує мої зусилля", – додав він.

Дмитро Кулеба

Скільки заробляють міністри в Україні obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, зарплати і премії українських топ-чиновників в рази вище, ніж у колег з Польщі. А ось ключові економічні показники України – в рази гірші.

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