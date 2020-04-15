Нефьодов виписав собі та заступникам премії у 600% від окладу: головний митник відреагував на скандал

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, призначив собі і своїм заступникам надбавки в розмірі 600% окладу.

Копії відповідних документів Мінфін надав на інформаційний запит " Українських Новин". Згідно з ними, Нефьодов, а також три його заступники протягом декількох місяців отримували надбавку у розмірі 300% окладу "за інтенсивність праці" і ще по 300% окладу "за виконання особливо важливої роботи". Відповідний дозвіл на виплату дало Міністерство фінансів України з 1 січня 2020 року.

Про нарахування величезних надбавок у Мінфіна для себе та трьох заступників – Роберту Зелді, Сергію Петухову і Денису Шендрику, просив сам голова митниці. У листі від 16 січня 2020 року він просив "заднім числом", тобто з 1 січня 2020 року, узгодити нарахування двох премій по 300% посадових окладів . При цьому, Нефедов посилався на Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

Мінфін погодив ці нарахування, уточнивши, що виплати повинні здійснюватися за рахунок "економії фонду оплати праці" працівників Державної митної служби України.

При цьому дата відправлення погодження до Держмитслужби – 27 лютого 2020 року. Тобто Мінфін схвалив нарахування з 1 січня надбавки рівно на три дні – по 1 березня, коли дія узгодження була призупинена.

У Міністерстві фінансів України вже уточнили, що з 1 березня 2020 року всі дозволи на нарахування таких премій керівництвом підзвітних Мінфіну центральних органів влади були призупинені. Але не уточнюється, чи нараховувалися ці надбавки Нефьодову та його заступникам у період з 1 січня по 27 лютого, чи вони були перераховані заднім числом в період після виходу погодження з міністерства.

Сам Нефедов відреагував на цю новину у коментарях до посту у Facebook: "Так, я отримував 6 тижнів такі виплати. Середня оплата на митниці у мене 72 тис грн. Багато?", – написав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, державний бюджет України щомісяця втрачає близько 10 млрд гривень через незаконні схем на митниці.

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