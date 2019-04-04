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Небезпечна квартира: шахраї залишають українців без копійки, а ціни зростаюуть

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В Україні вартість оренди в кінці опалювального сезону може вкотре зрости. Якщо зараз квартиру можна знайти за 7-8 тис., вже за кілька місяців за таке саме житло зможуть просити близько 9 тис. грн.

Подорожчанням вміло користуються шахраї. Поруч із реальними оголошеннями пропонують квартири всього за 5 тис. грн у центрі, але гроші треба віддати до перегляду житла.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з цінами на оренду житла і як українців розводять шахраї.

Головне:

  • вартість оренди квартири у 2019-му може збільшитися на 1 тис. грн за "одиначку";

  • більшість "дешевих" варіантів з оголошень залишають шахраї;

  • платити за оренду можна тільки після підписання договору та отримання ключів.

Ціни зросли і додадуть ще 15%

У минулому році "одиначку" у Києві з косметичним ремонтом можна було орендувати за 6 тис. грн (у віддаленому від центру районі), зараз за такі гроші в кращому разі можна знайти житло у передмісті, розповідає київський ріелтор Максим Бабуряк.

Вартість оренди зростає пропорційно до доходів, впевнений експерт. Мовляв, кияни стали більше заробляти, пропорційно зросли і ціни. Зараз у кращому разі квартиру без ремонту можна орендувати за 6,5 тис. грн. У 2019-му також очікується чергове підвищення. Щоправда, ближче до кінця літа.

Небезпечна квартира: шахраї залишають українців без копійки, а ціни зростаюуть

"У нас ціни змінюються не поступово, а в середньому двічі на рік. Після опалювального сезону: якраз студенти виселяються з квартир, а нових мешканців заселяють вже за новими цінами. Вдруге — в кінці літа. Тоді значно зростає попит, бо студенти приїздять. А чим вищий попит, тим сміливіше можна піднімати ціни", — впевнений ріелтор.

Вже зараз середня вартість оренди, згідно з даними великого порталу нерухомості, становить близько 8 тис. грн за "одиначку" і 10-12 тис. за двокімнатну квартиру. Ріелтор Марина Круглякова впевнена: вже у вересні на однокімнатну квартиру з мінімальним набором меблів і техніки, неподалік від метро і з косметичним ремонтом знайдуться орендарі і на ціну 8,5-9 тис.

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"Ціни завжди зростають. Зараз бачимо, що передумови для зростання є. Багато орендодавців, які вже давно мають квартирантів, підвищують ціни в кінці опалювального сезону, щоб не травмувати сильно мешканців. Плюс завжди у вересні або навіть у кінці серпня до старих цін сміливо додаємо 1000 грн", — розповідає Круглякова.

Українці стають жертвами квартирних аферистів

І хоча ринкова вартість "одиначки" стартує від 6,5-7 тис. грн, на сайтах оголошень можна зустріти величезну кількість пропозицій за 5 і навіть 4 тис. грн на місяць. Більше того, за такі гроші нібито можна зняти шикарну квартиру у центрі. "Терміново здам хорошу квартиру з меблями і побутовою технікою. У квартирі зроблений ремонт, встановлені лічильники. Хороші тихі сусіди. Зручна транспортна розв'язка. Квартира знаходиться на вул. Велика Васильківська 58. Можлива оренда з тваринами", — йдеться в одному з оголошень на сайті OLX.

Подібних пропозицій тут десятки. І левова частка з них — шахрайство. Спритні ділки навчилися переконливо розповідати, вміло вигадувати і спритно обкручувати навколо пальця. Щоправда, з фотографіями квартир, мабуть, виникають проблеми. Наприклад, квартиру на вул. Велика Васильківська ілюстрували фотографіями апартаментів у Калузі.

Небезпечна квартира: шахраї залишають українців без копійки, а ціни зростаюуть

Небезпечна квартира: шахраї залишають українців без копійки, а ціни зростаюуть

Так, є така квартира. Власник терміново виїздить з України і тому така ціна. Ми агентство. Наш фотограф виїздив на місце і робив усі фотографії, розповідає "працівниця агентства" Алла.

Щоб подивитися квартиру, дівчина запропонувала приїхати до них в офіс і відразу ж заплатити за перший і останній місяць проживання. Тобто 10 тис. грн.

Ви у нас в офісі підписуєте документи, в договорі зазначено, що якщо вам не сподобається квартира, ми вам на місці повертаємо гроші.

Офіс "агентства" розташований за адресою проспект Перемоги, 59а. Алла відразу ж почала розповідати про переваги вигаданої квартири, про те, що всі документи офіційно оформлюються, а вони гарантують повернення коштів.

Після запитання OBOZREVATEL, чому фотографії квартири, які нібито робив їхній працівник, насправді зроблені в російській Калузі, дівчина важко видихнула і припинила розмову.

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Така схема розводу працює вже не перший рік. З довірливим клієнтом укладають договір надання інформаційних послуг і після оплати дають номер "власника" квартири. За номером дійсно відповідає людина, яка запрошує на перегляд за адресою. Але коли клієнт приїздить на місце, "власник" квартири зникає. У самому ж "агентстві" пропонують за зазначену суму інші вигадані варіанти.

А щоб повернути гроші, треба написати заяву і чекати півроку. Нібито в цей час спеціальна комісія розглядатиме звернення. Зрозуміло, гроші не повернуть і за шість місяців. Особливо наполегливим можуть пригрозити охороною. Вона за викликом "працівників агентства" приїздить "заспокоювати" постраждалих від схеми клієнтів.

Повернути гроші за законом практично неможливо. У договорі прописано, що платите ви за надання інформаційних послуг, а не за оренду житла. Єдиний вихід — писати заяву в поліцію про шахрайство.

Дивіться відео за темою:

"Якщо у договорі вказані недійсні реквізити, робити це безглуздо. Офіси орендують на два-три місяці, а потім переїздять в іншу кімнату. За місяць такі ділки можуть заробляти 300-400 тис. грн", — розповідає юрист Олексій Мамчур.

У OLX пояснюють: шахрайські оголошення дійсно трапляються, але на них можна поскаржитися (на сторінці під ім'ям автора оголошення є кнопка "скарга"). Щоправда, найчастіше модератор розглядає скаргу протягом декількох годин, а іноді і до трьох днів. Тим часом оголошення залишатиметься на ресурсі, а довірливі українці втрачатимуть гроші, намагаючись орендувати доступне житло з ремонтом ще й у центрі.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Оренда житла
Місце
Україна
Теги
шахраїоренда житла
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