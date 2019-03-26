Не всі правильно порахували: міністр розкрив хитрощі при підвищенні пенсій

В Україні в результаті перерахунку середня пенсія станом на 1 березня становила 3033 грн (на початку року — 2 542 грн). При цьому в усіх українців розмір надбавки відрізнявся. При перерахунку збільшували не пенсійну виплату (те, що українці отримували на руки з урахуванням всіх надбавок), а розрахунковий розмір пенсії.

Про це 26 березня на своєму брифінгу заявив міністр соцполітики Андрій Рева. Так, крім розрахункового розміру пенсії українці також отримують різні надбавки (за стаж, особливі заслуги, статус дитини війни тощо). При перерахунку пенсій на 17% збільшували "чистий" розмір виплати, без врахування надбавок. Тому в підсумку у деяких українців підвищення склало не 17%, а, наприклад, 13%.

Для прикладу Андрій Рева показав, як підвищили пенсію одному з українців. Так, чоловік з 67 роками стажу (працював за одним зі списків "шкідливих" професій і тому за відпрацьований рік мав більше одного року стажу), який заробляв в 1,66 рази більше, ніж у середньому по країні, до перерахунку мав основний розмір пенсії в розмірі 4204 грн. Але за фактом отримував більше через надбавки за стаж понад норму, доплату дітям війни і за особливі заслуги.

В результаті пенсійна виплата виросла не на 17%, а на 13,6%. Але після підвищення прожиткового мінімуму збільшиться і частина надбавок, в результаті у 2019 році виплата зросте на 15%.

При цьому через те, що не всі українці правильно порахували розмір своєї надбавки, багато пенсіонерів почали звертатися по роз'яснення. Щоб упевнитися, чи правильно вам підвищили пенсію і дізнатися, як порахували, міністр соцполітики порадив звертатися на урядову гарячу лінію (за номером телефону 1545).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахували пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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