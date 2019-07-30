Не тільки через банк: в Україні стало більше місць для переказу коштів

Національний банк України дозволив поштовим відділенням займатися відправленням і прийманням переказів коштів у гривнях.
Про це зазначається на сайті НБУ. Єдина умова — оператори поштового зв'язку повинні отримати ліцензію регулятора на переказ коштів у гривнях без відкриття рахунків.
Також у Нацбанку повідомляють про ще одну зміну. "НБУ змінив поняття "пункт приймання готівки" на "пункт надання фінансових послуг", оскільки в таких пунктах надаються послуги з переказу коштів не тільки в готівковій, але й у безготівковій формі", — пояснюють у регулятора.
Гривні можна буде переказувати у відділеннях пошти
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара у вівторок, 30 липня, впав до нового мінімуму, опустившись на 16 копійок. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,48 грн/$, свідчать дані банківських установ.
У той же час в Україні закрили банк "Гефест". Вкладники, які мали депозити на суму від 200 тис. грн, частину своїх депозитів втратили.
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