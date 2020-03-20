НБУ ухвалив екстрені рішення: курс долара розвернеться, а з США чекають літак із валютою

Національний банк вжив низку екстрених заходів на час карантину. Уже найближчим часом валюта в Україні може подешевшати, боржникам дадуть кредитні канікули, а банки звільнять від стрес-тестів.

Детальніше про те, які рішення ухвалив НБУ та як це вплине на українців, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з депозитами

всі депозити, які закінчилися, банки зобов'язані видати з відсотками (або продовжити за бажанням клієнта);

за останні 10 днів активного зняття депозитів немає – ситуація під контролем;

щодо нових депозитів можуть встановити нові правила.

Що буде з кредитами

НБУ розробляє механізм введення кредитних канікул (тобто платежі відтермінують);

відтермінування зачепить усіх: простих українців, дрібний та великий бізнес;

повертати кредити однаково доведеться.

Як працюватимуть банки

жодних обмежень не встановлюють ;

всі фінустанови зобов'язані працювати;

виняток – можуть зупинити роботу відділень у закритих ТРЦ (або вже зупинили);

у деяких відділеннях можуть скоротити кількість співробітників (клієнтів стало менше).

Що буде з доларом

найближчим часом із США чекають літак із валютою;

НБУ торік викупив $8 млрд, а тепер можуть продавати долари, згладжуючи курс;

вже почалися операції з продажу готівкового євро в безготівковій формі;

курс долара розвернеться на 180 градусів, щойно з'являться позитивні новини.

Банки, гроші й ситуація в економіці

Зараз Україна чекає підтримки від міжнародних партнерів. З МВФ начебто майже домовилися (залишилось ухвалити два закони). "Ми ведемо переговори вже за кількома напрямами на постійній основі. Говоримо про те, щоб пришвидшити отримання нової програми розширеного фінансування, про яку ми домовлялися ще торік. Україна практично виконала свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що Верховна Рада проголосує два законопроєкти, ухвалення яких було попередньою умовою", – заявив голова НБУ Яків Смолій. Йдеться про $ 5,5 млрд.

Є й інші програми (виділяють на боротьбу з коронавірусом), але там поки немає інформації ні щодо суми, ні щодо термінів.

Також у НБУ сподіваються отримати кредити й фінансову допомогу від Світового банку, Європейської комісії.

Перша заступниця Смолія Катерина Рожкова також заявила: для банків відкрили програми рефінансування. Тобто вони можуть отримати підтримку від НБУ. Навіть більше, регулятор вирішив знизити вимоги й скасувати на час карантину стрес-тести. Це означає, що фінустанови не будуть підпадати під посилені перевірки.

Якщо говорити щодо ситуації в економіці загалом, то можна підсумувати:

ціни на зерно вже знижуються, але ситуація не критична;

для банків настали важкі часи, але вони впораються. Мовляв, у 2014-му було ще гірше;

щойно карантин і пандемія коронавірусу закінчаться, ситуація відновиться.

"Ми вважаємо, що курс не може рухатися в одному напрямі. Безумовно, курс буде розвертатися, він не стоятиме на місці. Важливими для цієї впевненості можуть бути позитивні новини", – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Курс долара та євро може впасти в тому разі, якщо Україна підпише нову кредитну програму з Міжнародним валютним фондом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!