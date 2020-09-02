НБУ вилучить частину грошей з обігу: куди можна здати гривні і що замість них

В Україні Національний банк вилучить з обігу монети номіналом 25 копійок і гривні, які були випущені до 2003 року. Вже з 1 жовтня 2020 року їх перестануть приймати у вигляді засобу оплати.

Про це на своєму брифінгу заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан. "Національний банк буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року", – пояснив представник регулятора.

Навіщо виводити гроші з обороту?

Справа в тому, що монети номіналом 25 копійок зараз практично не можливо розміняти, тому що до цього з обігу вилучили 1,2 і 5 копійок. Наприклад, якщо ціна товару становить 12 грн 20 копійок, то заплативши 12 грн 25 копійок отримати здачу в 5 копійок буде неможливо. Єдиний варіант – розраховувати картою.

25 копійок виведуть з обігу monetabox.info

Що стосується старих банкнот, то вони майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз в обігу їх близько 1,8% від загальної кількості. Протягом трьох останніх років їх обсяг в обігу майже не змінився. "Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їх вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, одночасно бізнесу і державі принесе користь", – пояснюють у Нацбанку.

Гривню перестануть приймати ukrcoins.com.ua

Що робити з грошима, які скоро перестануть приймати?

Отже, з 1 жовтня 2020-го всі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити приймати старі банкноти і копійки, а залишки до 16 жовтня їм потрібно здати в каси банків України для зарахування на рахунки.

Без обмежень і безкоштовно можна обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:

у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 включно;

в Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 включно.

Наступний крок: паперові 1 і 2 грн, випущені до 2007-го, і стара "залізна" гривня

Крім того, Національний банк з 1 жовтня 2020-го буде активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і оборотні монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).

Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в оборот, а вилучатися і передаватися до Національного банку. Однак, на відміну від застарілих банкноти і монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки залишаться дійсним платіжним засобом.

Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. У той же час поступово в зверненні їх буде ставати все менше, а їх місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 і 2 гривні зразка 2018 випуску.

Які гроші залишаться в обороті?

Після поступового виведення частини банкнот і монет, введення нових грошей українці зможуть розраховуватися "копійками" номіналом 10 і 50 коп. Крім того, залишаться залізні 1,2,5 і 10 грн. Сама "дрібна" купюра, яка переживе реформу – 20 грн. Крім того, ввели в обіг банкноту в 1000 грн.

НБУ вилучить частину грошей з обігу: куди можна здати гривні і що замість них

Якими грошима можна буде розраховуватися:

Монети: 10 і 50 коп., 1,2,5 і 10 грн;

Банкноти: 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 грн.

Всього регулятор скоротить номінальний ряд з 17 до 12 найменувань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішнвй (нічний метелик).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся