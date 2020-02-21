Колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман заявив, що за часів СРСР у 80-і роки через сильний дефіцит у його місті було "відверто голодно", а життя в Україні мешканцям російських регіонів здавалася "справжнім раєм".

Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. За його словами, поняття "дефіцит", "викинули" і "дістати", що малознайомі сучасній молоді, тоді були частиною щоденного виживання.

І це незважаючи на те, що в Свердловську (стара назва Єкатеринбурга) знаходилися найбільші в Союзі промислові підприємства. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Радянський "товарний достаток"

"У нас було голодно... Нас з Україною не порівняти. Коли ми приїжджали в Україну (у кінці 80-х років ми багато тут бували), для нас це була настільки очевидна різниця! У нас на той час були талони. Талони практично на все. На наше сприйняття в Україні якийсь рай був, стільки їжі! Тут по-іншому жили", – розповів Ройзман.

Гордон уточнив, що у свій час в Свердловську директором найбільшого в Союзі заводу "Уралмаш" (випускає обладнання для гірничодобувного комплексу, металургії, енергетики) був Микола Рижков, який до середини 80-х став прем'єр-міністром СРСР (главою Радміну). І навіть така впливова фігура не могла зарадити ситуації.

Радянський "товарний достаток" livejournal.com / Максим Мирович

"Так, у нас було відверто голодно. І це почалося з кінця 70-х років, і коли збиралися олімпіаду проводити, вже проблеми були. А пізніше вони почав наростати. І це було слово "дістати", це були величезні черги. Всі шукали якийсь "блат". Знаєш, коли молоді починають розповідати, що в Радянському Союзі корупції не було, так я хочу сказати, що це була божевільна корупція, особливо на низовому рівні. Просто неймовірна. Це те, що зараз неможливо уявити – це рівень таксистів, офіціантів, продавців. "Ти мені – я тобі". Ти мені ковбаси, я тобі квитки в театр", – пояснив Ройзман.

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