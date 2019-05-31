В Україні настають масштабні перевірки: чого чекати від нового рішення Кабміну

Українців, які отримують грошову допомогу від держави, будуть перевіряти по-новому. Законопроект про верифікацію парламентом так і не ухвалений, тому Кабінет міністрів своєю постановою затвердив новий механізм.

Вся інформація про те, хто звертається до державних органів з проханням надати виплату, буде потрапляти в єдину базу і проходити автоматичну перевірку.

OBOZREVATEL розібрався, які персональні дані будуть збирати в українців і як буде проходити перевірка за новими правилами.

Кого будуть перевіряти

Всі українці, які хоч копійку отримують від держави, повинні проходити перевірку. Причому, навіть після посилення правил, українці все одно примудряються отримувати допомогу, насправді не потребуючи в ній.

І якщо з пенсіонерами ситуація задовільна – там обдурити систему без допомоги чиновників практично неможливо. Те з іншими виплатами ситуація складніша. Жінки Спеціально не розписуються зі своїми фактичними чоловіками, щоб отримувати допомогу в якості матерів-одиначок. Субсідіанти "забувають" вказати в декларації реальний дохід або зовсім здають квартиру з уже оформленою "знижкою на комуналку".

Як перевірятимуть pixabay.com

Міністерство фінансів щорічно фіксує десятки тисяч порушень. Важливо при цьому розуміти, що сама перевірка не означає, що соціальний інспектор постукає в квартиру або будинок. Велика частина процесів відбувається автоматично.

Як перевірятимуть

Відповідно до прийнятого Кабміном порядку, органи влади, до яких звертаються українці за допомогою, отримавши документи і заяву, зобов'язані направити зібрану інформацію на спеціальну платформу.

Туди потраплять наступні дані:

ПІБ, серія і номер паспорта, дата і місце народження;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформація, що підтверджує право на отримання допомоги;

інформація про банківські рахунки.

Крім того, якщо для оформлення виплати згідно із законом необхідно ще які-небудь документи (реєстрація в якості переселенця, довідка про склад сім'ї, про народження дитини, підтвердження реєстрації в якості переселенця і т.д), їх також потрібно відправити в базу.

Далі інформація з різних джерел зіставляється. Якщо в базі даних виявляться, наприклад, відомості про придбання земельної ділянки вартість в 55 тис. грн, то у виплаті субсидії однозначно відмовлять. Також є й інші способи виявити можливих порушників.

"Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі, яка розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну, шляхом проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації", – йдеться в постанові Кабміну.

Як довго будуть перевіряти

Міністерство фінансів до 25 числа кожного місяця розсилає рекомендації тим, хто призначає таку допомогу. Вони можуть рекомендувати виправити помилки, призначити допомогу або відмовити в ній. У органу, який приймає остаточне рішення (Пенсійний фонд, органи соціального захисту і т.д), є 15 днів на те, щоб проаналізувати інформацію і прийняти остаточне рішення.

верифікація соцвиплат pixabay.com

"Мінфін після отримання інформації про прийняті рішення за результатами обробки рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати, проводить моніторинг розробка рекомендацій, в тому числі аналіз їх обліку зазначеними органами", – йдеться в постанові.

Наступний крок – ухвалення закону

У парламенті також на розгляді знаходиться поданий Кабміном законопроект, який передбачає більш жорсткі перевірки. Як і прописали в постанові, вся зібрана інформація, якщо документ ухвалять, повинна буде подавати до єдиного реєстру.

Перевіряти будуть в три етапи: до того, як дати допомогу, під час отримання допомоги і після. Згідно із законопроектом, якщо, наприклад, субсидіант почав заробляти більше і втратив право на знижку, Міністерство фінансів має право ще три роки після цього стежити за ним. "Дозволяється верифікація інформації про реципієнтів, які не отримують допомогу в період до 3 років", – йдеться в законопроекті.

Якщо під час верифікації виявили порушення, Мінфін повинен звернутися до того відомству, яке призначило цю виплату. Це може бути Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики і т.д. Після цього є 15 днів, щоб все ще раз звірити і прийняти рішення, забирати допомогу або це помилка в реєстрі.

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Згідно з документом, сума неправомірно отриманої допомоги повертається державі в установленому законами розмірі. Якщо мова йде про субсидії, то доведеться повернути повну суму незаконної знижки. Для прикладу, якщо українець купив собі телевізор вартість 50 999 грн (будь-яка сума від 50 тис. Грн), а до цього поповнив свою карту на 70 тис. Грн, Мінфін може виявити таку покупку, субсидію знімуть, а якщо з'ясується, що гроші на телевізор українець заробив в "тіні", і його реальна зарплата 30 тис., а не 4,2 тис., як він задекларував, то всю субсидію доведеться повернути в бюджет.

Міністерство фінансів за кілька років знайшло мільйони потенційних порушників серед пільговиків, пенсіонерів і субсідіантов. Завдяки таким перевіркам тільки за 2017-2018 рр. вдалося зберегти 14 млрд бюджетних грошей. "Верифікація державних виплат спрямована на те, щоб допомога з державного бюджету отримували саме ті, кому вона потрібна. Бюджетні кошти повинні витрачатися ефективно і прозоро, а допомога - надаватися адресно. Тому проведення верифікації в інтересах не тільки людей, яким дійсно потрібна допомога, але і всіх чесних платників податків ", – цитує прес-служба відомства заступник міністра Юрія Джигирей.

Якщо законопроект приймуть, всі українці будуть проходити перевірку до того, як їм призначили допомогу, під час отримання такої допомоги і після того, як допомога припиниться. Однак, чи прийме закон чинний склад Ради, або наступний склад і чи приймуть взагалі – не відомо.

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