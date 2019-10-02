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2 жовтня • оновлено в 06:00
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На українців чекає сюрприз з комуналкою: у кого заберуть субсидію в бюджет

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В Україні всіх субсидіантів (як і інших одержувачів допомоги від держави) верифікують (перевірять) в три етапи. В результаті далеко не всі сім'ї, які претендують на допомогу від держави, зможуть її отримати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У спеціальному реєстрі буде зберігатися анкета на кожного. Причому закон захищає зібрані дані. І якщо хто-небудь її передасть, наприклад кредитної організації для обробки потенційних клієнтів, або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом.

На українців чекає сюрприз з комуналкою: у кого заберуть субсидію в бюджет

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Подібні реєстри існують в різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсідіантов. Різниця в тому, що в новій платформі будуть дані відразу на всіх, хто хоче допомогу від держави. Це спростить процедуру перевірки.

Отже, в реєстрі буде зберігатися така інформація про людину:

  • ПІБ, стать, місце і дата народження;

  • паспортні дані та ІПН (якщо він є);

  • де зареєстрований, і де насправді проживає;

  • дані з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості і т. д.);

  • де і скільки банківських рахунків відкрито і скільки коштів на них зберігається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати зростуть приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифи субсидії
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