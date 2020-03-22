На українців чекає новий курс долара: що буде з гривнею через карантин і чи допоможе літак з валютою

В Україні курс долара після зростання до 28,3 грн/$ значно сповільнить свою динаміку. Уже в найближчий тиждень, впевнені аналітики, курс стабілізується близько 28 грн/$. З одного боку, погіршуючи економічна ситуація, економіка через карантин втрачає мільярди, а з іншого – ціни на сировину на зовнішніх ринках падають.

Про те, що буде з курсом гривні найближчим часом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7 / 28,0 грн", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

З 16 по 19 березня долар сильно і стійко дорожчав. Але вже 20 березня, завдяки інтервенціям НБУ, долар відкотив назад. Зараз активно обговорюється ймовірність введення надзвичайного стану і впливу цього заходу на валютний ринок. Іосуб впевнений: можуть бути прийняті практично будь-які заходи карантинного характеру, але роботу валютного ринку це не торкнеться, і вводиться спеціальні адміністративні обмеження на валютному ринку не будуть.

Що тисне на гривню:

через заборону авіасполучення готівкового долара в країні не вистачає;

попит з боку населення різко зріс;

ціни на сировину, яке експортує Україна, на світових ринках падає;

економічна ситуація погіршується через карантин, економіка втрачає мільярди.

Курс долара

Тиск на гривню також надає складна ситуація на світовому фінансовому ринку. Напередодні, більшість валют продовжили падати проти долара США. Євро впало проти долара до 1,07 – мінімумів з квітня 2017 року. Британський фунт обвалився на мінімальні позначки за останні 35 років. На тлі падіння цін на нафту подешевшали валюти сировинних країн, РФ, Казахстану. Таким чином, для української продукції на зовнішніх ринках значно зростає конкуренція.

"Разом з тим, підтримка Нацбанку України дозволяє гривні утримувати позиції. Ймовірно, найближчим часом національна валюта спробує закріпитися на позначці 28 грн за долар", – впевнений керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Карантинні заходи, викликані короновірусом, надають масштабний тиск на економічну активність, при цьому податкові та інші преференції б'ють по бюджету. Наприклад, КМДА підрахувала вже отримані прямі збитки в розмірі 1,5 млрд гривень. У період високих виплат за зовнішніми зобов'язаннями, падіння надходжень валютної виручки та відсутності підтримки інвесторів – це стає важкою ношею для падаючої економіки.

Щоб компенсувати нестачу готівкового долара, вже в найближчі дні в Україні повинен прибути літак з валютою з США.

Що відбувається в економіці

Зараз Україна чекає підтримки від міжнародних партнерів. З МВФ начебто майже домовилися (залишилось ухвалити два закони). "Ми ведемо переговори вже за кількома напрямами на постійній основі. Говоримо про те, щоб пришвидшити отримання нової програми розширеного фінансування, про яку ми домовлялися ще торік. Україна практично виконала свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що Верховна Рада проголосує два законопроєкти, ухвалення яких було попередньою умовою", – заявив голова НБУ Яків Смолій. Йдеться про $ 5,5 млрд.

Є й інші програми (виділяють на боротьбу з коронавірусом), але там поки немає інформації ні щодо суми, ні щодо термінів.

Також у НБУ сподіваються отримати кредити й фінансову допомогу від Світового банку, Європейської комісії.

Перша заступниця Смолія Катерина Рожкова також заявила: для банків відкрили програми рефінансування. Тобто вони можуть отримати підтримку від НБУ. Навіть більше, регулятор вирішив знизити вимоги й скасувати на час карантину стрес-тести. Це означає, що фінустанови не будуть підпадати під посилені перевірки.

Якщо говорити щодо ситуації в економіці загалом, то можна підсумувати:

ціни на зерно вже знижуються, але ситуація не критична;

для банків настали важкі часи, але вони впораються. Мовляв, у 2014-му було ще гірше;

щойно карантин і пандемія коронавірусу закінчаться, ситуація відновиться.

"Ми вважаємо, що курс не може рухатися в одному напрямі. Безумовно, курс буде розвертатися, він не стоятиме на місці. Важливими для цієї впевненості можуть бути позитивні новини", – заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

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