Мінсоц показав, кому в грудні підвищили пенсії на 370 грн

У грудні 2020 року середню пенсію українців з першою групою інвалідністю підвищили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При цьому пенсійну виплату учасників бойових дій збільшили на 94 грн до 2 918,8 грн.

Про це йдеться в опублікованих даних на сторінці Міністерства соціальної політики в соціальній мережі Facebook. Також підвищення отримали і українці з мінімальною виплатою (на 57 грн до 1769 грн).

Як виросли пенсійні виплати:

Перша група: +370,5 грн до 11 498,5 грн;

друга група: +299,2 грн до 9 287,2 грн;

третя група: +205,2 грн до 6 368,4 грн.

Відзначимо, такий перерахунок пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму (ПМ) в Україні з 1 грудня 2020 року. Наступного разу ПМ переглянуть тільки влітку наступного року. Також варто відзначити, що в Україні розмір соціальних стандартів не відповідають реальному рівню прожиткового мінімуму. Підвищують на ту суму, на яку, на думку Кабміну, є гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Із середньою зарплатою українці мають право на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн.