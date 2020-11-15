Мінімальної пенсії в Україні ледве вистачить навіть на їжу – розрахунки Мінсоцполітики

В Україні реальний прожитковий мінімум для пенсіонера становить 3170 грн (останні дані статистики), при цьому тільки на їжу потрібно не менше 1479 грн. Незважаючи на розрахунки, мінімальна пенсія становить лише 1712 грн, що на 1458 грн менше необхідної суми.

Про це йдеться в даних Мінсоцполітики щодо реального прожиткового мінімуму виходячи з вартості товарів і послуг споживчого кошика на вересень 2020 року. Важливо також враховувати, що розрахунки не включають в себе цілу низку витрат, наприклад, вартість інтернету, мобільного зв'язку, деяких продуктів і послуг.

Середня ж пенсія в Україні становить близько 3,5 тисячі гривень. Це відповідає розміру фактичного прожиткового мінімуму. Відзначимо, раніше в профільному комітеті Верховної Ради пропонували збільшити прожитковий мінімум до рівня 40% середньої зарплати. Однак в Кабінеті міністрів таку ідею не підтримали через брак коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.