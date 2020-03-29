У зв'язку з карантином через коронавірус багато українців, зокрема задіяних у сфері послуг, втратять дохід або роботу.

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Про це в інтерв'ю LB.ua заявив колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Він уточнив, що криза зачепить не тільки цю сферу, а "все потроху". На його думку, близько півмільйона українців можуть бути звільнені.

"Кризи й раніше траплялися в економіці України, починаючи зі структурної у 90-х. Але вони торкалися здебільшого фінансів, ринку капіталу, кредитів. А цього разу зачепило ринок праці, і в цьому незвичність кризи з економічної точки зору.

Що це означає? По-перше, через карантин не всі можуть працювати і заробляти гроші. По-друге, через карантин зменшився попит саме в сфері послуг, у яких зайнята чи не найбільша кількість людей. Багато хто втратить певний дохід, а хтось взагалі залишиться без роботи", – сказав він.

Тимофій Милованов РБК-Україна

"На конкурентному ринку праці вартість робітника дорівнює маргінальному продукту. Є такий термін – marginal product of labor. Коли в нас є зайві робітники, маргінальний продукт буде дорівнювати нулю. Це означає не тільки те, що люди вивільняються, а й те, що можуть попадати зарплати. Коли є вільні люди, можна їм пропонувати працювати за меншу ціну", – пояснив колишній міністр.

Він вважає, що кількість вакансій точно буде знижуватися, нову роботу буде складніше знайти.

Багатьох людей роботодавці відправлять або в тимчасові відпустки, "якщо бізнес відносно здоровий", або звільнять, якщо він збанкрутував.

"У сільському господарстві, думаю, все буде гаразд, тому що йде посівна, і сезонність піднімається. А от будівництво може бути легко зупинено. І першими на вихід підуть ті, хто працевлаштований неофіційно.

Також закривається роздрібна торгівля, крім продуктів. 20-25% від тих 3,5 мільйона працюють саме в роздрібній торгівлі. В транспорті, туризмі теж неформально. Якщо половина чи чверть з них втратять роботу, навіть тимчасово, – це ще 170-350 тисяч людей. От разом і півмільйона", – сказав Милованов.

Він додав, що якщо розмір безробіття складе в Україні додаткових 18% (за моделлю США), то це буде означати додатково 3 млн 132 тис осіб без роботи.

"В той же час, за дослідженнями компанії Градус, нові звільнення в останній тиждень складають тільки 0,5%. Це означає, що масових звільнень ще немає, але вони можуть з’явитись пізніше", – вважає ексміністр.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів підтримав рішення про спрощення отримання допомоги через безробіття на період карантину.

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