Ляшко назвав смішним підвищення мінімалки до 5 тисяч

Олег Ляшко заявив, що "мінімалка" в 5 тис. грн – це курям на сміх. donpatriot.news

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував ідею влади підвищити мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень.

Як заявив він в ефірі телеканалу "Україна", "мінімалка" має бути на рівні 8 тисяч гривень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ініціатива піднімати мінімальні зарплати, безумовно, правильна. Але питання в цифрах. Три роки тому ми вимагали встановити мінімальну зарплату в 5 тисяч гривень, це були, більш менш, гроші. А зараз збирати спеціальне засідання парламенту, щоб підняти на 200 гривень мінімальну зарплату – це курям на сміх", – сказав Ляшко.

Він запропонував тих, хто отримує мінімальну зарплату, звільнити від податків.

"Сьогодні і ті, хто отримує "мінімалку", і ті, хто отримують мільйон, платять однакові податки, і це несправедливо", – вважає політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський збирається внести до Верховної Ради законопроект про підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Підвищення, згідно з документом, має відбутися вже в цьому році.