Курс долара в Україні проб'є рекордний мінімум: прогноз

В Україні до середини липня курс долара може знизитись з 25,7 до 25,6 грн/$. Таким чином валюта досягне мінімальної за два роки позначки.

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,6/25,9 грн", – прогнозує експерт.

Скільки коштує валюта

Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,17 грн до 26,04 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,14/26,16 до 25,8/25,83 (-1,3%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,01/26,27 до 25,81/26,08 (-0,8%/ - 0,7%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем зберігся на рівні 1,0%.

3 липня Нацбанк трохи послабив свою хватку, і долар відразу "пірнув" нижче 26 грн. Якщо НБУ не наростить масштаби покупки валюти на ринку, у гривні є всі шанси продовжити зміцнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!