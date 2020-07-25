Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: прогноз валют

Курс долара в Україні може подолати позначку в 28 грн і вже до кінця липня досягти 28,5 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Страх, що долар підвищать, призводить до ще більше девальвації. "Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкішою. Водночас фундаментальних причин для зниження гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з погляду експорту, цін і обсягів", – розповідає Вадим Іосуб.

Експерт прогнозує значну девальвацію вже найближчого тижня. Якщо зараз за один долар просять 27,78 грн / $, то наступного тижня готівкова валюта буде коштувати 28,2/28,5 грн/$.

"Природа коливань останніх тижнів – психологічна", – розповідає заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу 23 липня. Спочатку валюту почали скуповувати після новини про відставку глави НБУ Якова Смолія, а потім через заяви президента Володимира Зеленського про те, що долар повинен коштувати 30 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.