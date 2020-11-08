Курс долара в Україні може різко розвернутися: скільки платитимемо за валюту

В Україні найближчим часом курс долара може як розвернутися на 180 градусів і подешевшати до 28,1 грн/$, так і різко вирости, впритул наблизившись до психологічної позначки в 29 грн/$.

Про те, як і чому може змінитися курс долара найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар на міжбанку через тиждень знизиться до 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн, розповів OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

"На минулому тижні курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано. Офіційний курс, що запізнювався, ще ріс, а на інших сегментах ринку долар помірно знизився на 0,2-0,8%", – нагадав експерт.

Із таким прогнозом не погодився аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер. За його словами, загальна ситуація складається явно не на користь гривні та інших валют країн, що розвиваються, котрі дешевшають через високий попит на долар як захисний інструмент.

Як тільки пристрасті навколо американських виборів утихнуть, тиск на курс має трохи ослабнути. Однак, сам факт повторного карантину в Німеччині, Великобританії та Франції і супутні йому побоювання за стан глобальної економіки чинитимуть негативний ефект на курс.

Що вплине на курс долара:

іноземці забирають гроші з країн з економікою, що розвивається;

в ЄС і Україні посилюють карантин;

вибори в США і політична напруженість на "батьківщині долара".

"Найближчими днями ми можемо побачити невелику корекцію, але загальний тренд залишається незмінним: чекаємо подальшого зростання курсу, щонайменше, до 29,1 грн за долар. Цей рівень був закладений у проєкт бюджету на 2021 рік, але може стати реальністю вже наприкінці поточного року", – спрогнозував експерт.

Загалом ситуація залишається напруженою, додав у коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Головна причина – іноземці продають українські активи, виводять дивіденди і реалізують цінні папери.

"Тільки з початку жовтня нерезиденти знизили обсяги вкладень у гривневі ОВДП на 4,9 млрд гривень. Близько 77 млрд гривень ще можуть бути виставлені на продаж. Стримувати такий тиск буде важко, враховуючи слабкість експорту", – зазначив Андрій Шевчишин. За прогнозами аналітиків Forex Club, курс гривні в листопаді коливатиметься в діапазоні 28,4-29,5 гривень за долар.

У бюджеті на 2021 рік, який уже прийнятий у першому читанні, заклали середньорічний прогнозний курс валюти – 29,1 гривень за долар, а також прогнозний курс на кінець 2021 року – 28,8 гривень за долар.

Інфляція зростатиме слідом за курсом. В Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть рости й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

У разі різкого подорожчання долара до 29 грн/$ зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 0,8 процентних пункту. Також будуть дорожчати бензин (вартість літра А-95 може вирости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр у разі подорожчання долара до 29 грн може вирости в ціні на 25-40 копійок).

Слідом за газом і бензином, але з певним відставанням, почнуть рости в ціні й інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення та навіть холодна вода й електроенергія.

Квартири і машини. В Україні ринок нерухомості й авто також прив'язаний до вартості долара. Усі ціни зафіксовані в американській валюті, хоча і сплачуються в гривнях. Наприклад, квартира в Києві, яка зараз продається за 990 тис. грн, – за курсу в 30 грн за долар може подорожчати до 1 млн 50 тис. грн.