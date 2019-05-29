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Кращі вакансії в Україні: кадровики назвали найбільш високооплачувані спеціальності

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В Україні за підсумками травня 2019-го найбільш високооплачувані вакансії зустрічалися в медицині, IT і агропромисловому комплексі.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики hh.ua. Також серед "грошових" сфер експерти назвали маркетинг і управління персоналом. Роботодавці не скупилися в пошуках:

Стоматолога-ортодонта, який буде займатися діагностикою та лікуванням зубощелепно-лицьових аномалій, вад розвитку, деформацій. Серед вимоги до цього фахівця: вища медична освіта, досвід роботи мінімум 3 роки поспіль за фахом. Вакансія передбачає релокацію і рівень заробітної плати від 9 000 євро.

Senior Machine Learning інженера для розробки систем поведінкового аналізу і класифікації користувачів, розробки механізму безперервної автоматичної рекластерізаціі і механізмів модерації нових класів, впровадження ML-рішень в наявну інфраструктуру, роботи з бізнес-замовниками і т.д. Вакансія передбачає релокацію і рівень заробітної плати від 4 000 євро.

Робота для українців

Робота для українців

Новини
Профессии будущего: работа будет привилегией

Генерального директора сільськогосподарського підприємства, в обов'язки якого входить розробка і виконання стратегії розвитку на кілька років, скорочення собівартості, керівництво підприємством з акцентом на технічних інноваціях, маркетингу, управлінні робочим персоналом. Пропонований рівень заробітної плати від 60 000 грн.

Директора з управління персоналом. В обов'язки цього спеціаліста: побудова корпоративної культури і бренду роботодавця, підбір та адаптація

висококваліфікованого персоналу, розробка стандартів підприємства в частині управління, навчання та оцінки персоналу, ведення кадрового діловодства і формування штатного розкладу. Пропонований рівень заробітної плати від 50 000 грн.

Media buyer, traffic manager, від якого очікується наявність досвіду роботи в висококонкурентних тематиках, досвід роботи з різними профільними сервісами і софтом, досвід покупки трафіку для мобільних додатків в Playmarket і Appstore і т.п. Пропонований рівень заробітної плати від 50 000 грн.

Серед найбільш затребуваних і високооплачуваних навичок на перших місцях – hard skills, тобто професійні навички, які в цілому різняться в залежності від спеціалізації. Наприклад, для IT-фахівців це навички використання MySQL, Git, JavaScript, Linux, SQL, HTML, CSS. У маркетингу - управління проектами, просування бренду, стратегічний маркетинг. Серед "загальних" затребуваних hard skills: мовна, математична і цифрова (Діджитал) компетентність.

Крім того, зростає затребуваність і цінність наявності певних soft skills – універсальних компетенцій. Серед них: навички тайм-менеджменту, управління емоціями, робота в команді, здатність до саморозвитку, здатність вирішувати конфліктні ситуації, комунікаційні навички.

"Претенденти, які в травні претендували на найвищі заробітні плати (від 150 000 грн) декларували наявність таких навичок, як управління проектами, ведення переговорів, організаторські навички, укладання договорів, робота в команді, project management, бюджетування, підбір персоналу, керівництво колективом . Багато хто з них пишуть про володіння іноземними мовами, зокрема – англійською, німецькою, французькою ", – відзначають експерти.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як українцям повинні оплачувати відрядження, відпустку і лікарняний. У 2019-му встановили такі виплати:

  • мінімальний розмір лікарняного – близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

  • мінімальні добові – 60 грн (сума не змінилася);

  • максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн);

  • відрядження за кордон – до 80 євро.

Відзначимо, що в Україні вже кілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, робочий день збільшать з 8 до 12 години, але не для всіх.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
роботазарплата
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