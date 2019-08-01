Кожен другий українець залишиться без пенсії в 60 років: як купити стаж

В Україні в 2028-му тільки приблизно половина (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

Про те, як купити стаж і в яких випадках це варто робити – в матеріалі OBOZREVATEL.

Для пенсії в 65 років потрібно щонайменше 15 років стажу (норма не змінюється). У 2019-му для пенсії в 63 потрібно мати від 16 років стажу (до 2028-го щорічно норма буде збільшуватися на 12 місяців), у 60 – від 26 років (10 років щорічно норма збільшуватиметься на 12 місяців).

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта працюватиме до 63 і 65 років. Фактично кількість українців пенсійного віку, але без пенсій, буде рости з кожним роком.

Пенсія в Україні

У цьому випадку є можливість докупити стаж. Пенсійний фонд продає його українцям за двома схемами. Перша – для тих, хто запізнився, пенсійний вік уже на носі, а стажу критично не вистачає. Так, чиновники пропонують заплатити за ті роки, коли українець офіційно не працював. Натомість цей період зарахують до стажу. Один місяць коштуватиме 1836 грн (якщо купувати зараз). А, наприклад, за рік доведеться заплатити 22 тис. грн. З огляду на те, що частина українців отримує на пенсії до 1,5 тис. грн, далеко не всім вигідно скористатися такою можливістю.

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Наприклад, наступного року українцеві виповнюється 60 років, проте у нього є всього 24 роки стажу. А щоб вийти на пенсію "вчасно", потрібно мати мінімум 26 років. Є два варіанти. Або вийти на пенсію у 63 роки (ті, хто в 2019-му виходять на заслужений відпочинок і мають від 16 до 26 років стажу, отримають пенсію на три роки пізніше).

Або ж один раз купити одразу два роки (24 місяці). За нинішньої мінімалки вони коштуватимуть 44 тис. грн. Вартість місяця рахується за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два. Правда, якщо зазначену суму розділити, і без пенсії можна буде щомісяця витрачати 1,2 тис. грн. Якщо пенсія буде значно вищою, є сенс купувати стаж.

Друга схема купівлі стажу вигідна тим, хто вчасно задумався про пенсію. Наприклад, українець офіційно не працює (займається вихованням онуків), 60 років йому виповниться у 2022-му. До цього моменту за законом він повинен мати щонайменше 30 років стажу. Але зараз у нього є лише 27. Щоб напрацювати ще три роки, потрібно або офіційно працевлаштуватися, або ж подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. Зараз це 918 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще до 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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