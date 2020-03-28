Кому заплатять на час карантину: Соцстрах озвучив списки українців

В Україні на час карантину, до 24 квітня, Фонд соціального страхування розширив програму підтримки. Так, на допомогу мають право в тому числі і ті, хто потрапив на самоізоляцію.

Про це повідомляє прес-служба Фонду. Матеріальна підтримка, згідно з новими правилами, буде надаватись:

в зв'язку з відстороненням від роботи тих, хто обслуговує населення

- якщо були в контакті з хворими;

- якщо неможливо працювати і не можна перевести на іншу роботу.

Допомога виплачується з першого дня і її розмір залежить від розміру зарплати і стажу.

на період госпіталізації, самоізоляції

Допомога виплачується з шостого дня (перші п'ять платить роботодавець) і становить 50% середнього доходу.

"На період дії карантину Фонд соціального страхування України буде здійснювати виплати за лікарняними листками за розширеним переліком страхових випадків. Відзначимо, в даний час Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики та ФССУ готуються зміни до Інструкції про порядок видачі документів, в них визначать порядок видачі лікарняних листів особам на період перебування в установах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під контролем", – повідомили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, упродовж найближчих кількох років у світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, що їх об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу ІТ-шнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику або робітнику (слюсарю, штукатуру, вантажникові тощо).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся