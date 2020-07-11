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Кому в Україні платять більше 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії

Особисті фінанси
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Які зарплати отримують українці

Які зарплати отримують українці. економічна правда

В Україні середню заробітну плату вище 40 тис. грн, за даними одного з великих кадрових порталів, отримують національні менеджери, інформаційні директора, суперінтенданти.

Про це йдеться в статистиці work.ua. При цьому більшість найбільш високооплачуваних професій пов'язані з інформаційними технологіями.

Топ самих високооплачуваних вакансій:

  • Національний менеджер (в середньому близько 40 тис. грн)

За посаду керівника міжнародної компанії в Україні пропонують до 100 000 грн. При цьому серед вимог: знання специфіки компанії, досвід в управлінні командою, освіту, пов'язану зі сферою роботи і вже побудована кар'єра.

  • Інформаційний директор (близько 40 тис. грн)

Визначає інформаційну стратегію компанії, приймає рішення на вищому рівні, як правило, керує роботою департаменту або служби з інформаційних технологій (IT) компанії.

  • Суперінтендант (40 тис. грн)

Контролює забезпечення судів технічною документацією, запасними частинами та іншим матеріально-технічним постачанням.

  • Керівник IT-відділу (в середньому 35 тис. грн)

Займається аналізом характеристик технічних пристроїв, засобів електрозв'язку та програмного забезпечення.

  • Angular-розробник 31 тыс. грн

Це програміст, що вивчив верстку в HTML, CSS, JavaScript і взявся за вивчення фреймворка.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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