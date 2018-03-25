Компенсація за ліки: експерт показав різницю між Україною і Польщею

Для того, щоб програма по реімбурсації почала працювати в повноцінному режимі, а українці змогли відчути ефект, необхідно серйозно збільшити фінансування програми. А поки поляки старше за 70 років отримують ліки безкоштовно, українські пенсіонери змушені 95% вартості оплачувати з власної кишені.

Про це в ефіріObozTVзаявив президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

"У багатьох країнах люди навіть не знають, скільки коштують ліки. Наприклад, в Польщі вийшов закон, який дає безкоштовні ліки тим, кому за 70 років. А моя теща витрачає 1500-2000 гривень на місяць на ліки. А компенсують їй всього лише 100 гривень. Насправді реімбурсація в даному вигляді - теж добре, але як тренування перед справжньою компенсацією ", - вважає Сердюк.

За його словами, на сьогоднішній день на реімбурсації держава виділяє 600 млн гривень, тоді як сума повинна бути в 100 разів більше. "600 мільйонів або нехай буде 1 мільярд - це мізер. Цим мільярдом хочуть нас врятувати. Коли будуть пускати 60 млрд гривень на реімбурсації, тоді можна буде говорити про інші речі", - зазначив він.

Раніше "Обозреватель" розповідав, де і які медикаменти можна отримати за програмою "Доступні ліки".